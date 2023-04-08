111學年度UVL大專排球聯賽公開男一級決賽最終對戰8日大勢底定。台灣師大直落三扳倒國北教大，隔兩屆重奪冠軍戰門票、也是隊史第27度。中原大學也以3比0勝彰化師大、再度晉級冠軍戰，盼複製上屆「在家比賽」的封王經驗完成衛冕。

UVL一級決賽8日在中原大學續戰，男子組四強賽第一場由前兩屆季軍臺灣師大挑戰109學年度冠軍、上屆亞軍國北教大，一開賽雙方就打得難分難解，台灣師大在攻擊得分47比35、攔網得分4比1、發球得分5比1優勢下，以25比23、16、20收下勝利。

此役台灣師大以「阿發」洪榮發17分、「小温」温逸凱16分最搶鏡，國北教大「罐頭」周冠宇得12分最多，雷諾10分次之。

台灣師大教練曾華鈺表示：「賽前評估會是場五五波賽事，贏得比預期輕鬆些，是因為球員表現很棒，攔網、接發球和發球都沒什麼可挑剔的，唯獨在領先較多時，失誤相對多了些（失誤丟了22分比對手多3分）。」

另役中原大學展現地主優勢，在大批應援團到場的加油聲中，以25比20、20、16 氣走彰化師大，曾祥銘貢獻16分、李尼希米13分、林錦龍10分，三人包辦全隊半數得分，彰師大則以陣隊學長黃士展13分、焦璿誠8分最多。

中原執行教練陳克舟表示，陣中李尼希米、林謙、曾祥銘、林錦龍、陳政錡是培訓隊成員，清明連假時才歸隊，決賽前的調整以攔網為主。

談到「在家比賽」，陳克舟坦言有優勢也有壓力。「球員在同學面前比賽會特別想贏，今天一開始有幾顆球就發得太重了。」至於冠軍戰，陳克舟說：「我們跟台灣師大身高條件差不多，拼接發球和攔網吧！」