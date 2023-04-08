對於農委會推「輸日鳳梨」逐粒貼產銷履歷貼紙，農業專家「Linbay好油」林裕紘稱此為「智障政策」，很明顯的是政治大於專業的考量，業者的聲音完全被忽視。

「Linbay好油」指出，農委會只是來宣達政策，根本沒打算做任何的更改，所以業者不管怎麼抗議，怎麼溝通，農委會也沒打算更改這個智障政策，所以就開始執行了。

「Linbay好油」請日本的友人注意，如果看到台灣的鳳梨有逐粒貼標，請通知他。果然剛剛友人在逛超市，拍到之後傳回來。消費者可以藉由QR code查到生產日期，但有人自作主張，加了一個保存期限。

「Linbay好油」從果標的QR code 掃進去，可以看到產銷履歷的頁面，可以清楚的看到這個鳳梨的保存期限是10天，生產日期是3月27日。3月27日的鳳梨，今天在日本超市出現其實不算慢，但問題是已經過了這上面的保存期限了，這保存期限是到4月7日，今天4月8號產品已經過期了。

「Linbay好油」問，超市應該把這些品質良好的鳳梨都下架嗎？因為保存期限過期了，這是你們自己講的，查系統都查得到。

「Linbay好油」質疑，可以蠢成這樣，真的是脫離一般人思考的極限了，這就是政治凌駕專業的後果，根本不考慮實際商業的需求跟運作模式！