高雄房市主要以大樓產品為主，隆大營建前進仁武區推出透天造鎮案「隆大鳳凰III-1」，8日慶祝完工，該透天產品具有市場稀有性，今年農曆年後開賣以來，不到3個月已賣出33戶，預計下半年開始交屋。

隆大營建前進仁武區推出透天造鎮案「隆大鳳凰III-1」，8日慶祝完工。（柯宗緯攝）

北高雄仁武區近年人口飆漲，已成為高雄第3大人口行政區，不少人也搶進仁武購屋。隆大營建位於仁武舊市政中心的透天造鎮案「隆大鳳凰」從2020年預售，其中3之1期今天下午舉辦完工慶。

隆大副董事長陳又齊指出，「隆大鳳凰」透天造鎮案，前3期從2020年進場以來，共推出153戶透天別墅，目前已完銷交屋。（柯宗緯攝）

隆大副董事長陳又齊指出，「隆大鳳凰」透天造鎮案，前3期從2020年進場以來，共推出153戶透天別墅，目前已完銷交屋。最新完工的3之1期開價1980~2180萬元，全案共45戶，自今年農曆年後開賣，不到3個月已售出33戶，餘屋剩12戶。

隆大副總經理吳煜文分析，「隆大鳳凰」熱銷關鍵因素是區域內大都是大樓建案，缺乏透天產品，因此具有市場稀有性，加上隆大的品牌力奠定好口碑，已購戶推薦下，加速買氣。

8日的完工慶活動有社區派對嘉年華、文創餐車等活動，吸引民眾同歡。（柯宗緯攝）

龍登國際總經理戴嘉聖指出，「隆大鳳凰」整體總銷約30多億元，至於3之1期總銷約8.1億元，該案位處仁武舊市中心，但生活便利性足夠，又鄰近仁武產業園區，有人口紅利優勢，吸引仁武在地客以及鄰近的鳳山、三民、左營等買家。