華語樂壇天后孫燕姿出道即巔峰，當年更打敗周杰倫拿下金曲新人，有多首經典歌曲至今仍是KTV熱門，但她結婚後工作量銳減，雖然久久推出一次新作品，卻都寫下好成績。一直以來都是歌手身分的孫燕姿，最近驚喜獻出電視劇處女秀，在殺青大合照中同框人氣女演員楊紫，完全看不出年齡差震撼全網。
孫燕姿先前預計舉辦出道20年巡迴演唱會，無奈因疫情喊停，在疫情趨緩後外界都好奇她的動向，沒想到她還沒重啟演唱會，反而獻出電視劇處女秀；孫燕姿今（8日）在微博轉發電視劇《要久久愛》的文章，有一張殺青大合照，細看居然發現孫燕姿也在其中，立刻造成網友熱烈討論。
照片中孫燕姿站在楊紫旁邊，在楊紫與范丞丞比心放閃的狀況下，孫燕姿臉上淺淺露齒微笑意外搶鏡，因為44歲的她和30歲的楊紫站一起，卻看不出有14歲年齡差，讓網友都很驚艷；而孫燕姿本人則表示，「這部劇情也充滿了很多我的回憶，謝謝你們讓我參與你們的青春」，讓粉絲都很期待能早日看到電視劇播出。
原來孫燕姿在這齣電視劇中本色出演，該劇由頂流女星楊紫與范冰冰親弟范丞丞合作，兩人在劇中都是孫燕姿的忠實歌迷，不僅牆上都掛滿孫燕姿的海報，還有一個橋段是男主角在孫燕姿演唱會上與女主角求婚；孫燕姿不僅客串電視劇，連電視劇主題曲都是給她唱。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。