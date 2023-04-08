華語樂壇天后孫燕姿出道即巔峰，當年更打敗周杰倫拿下金曲新人，有多首經典歌曲至今仍是KTV熱門，但她結婚後工作量銳減，雖然久久推出一次新作品，卻都寫下好成績。一直以來都是歌手身分的孫燕姿，最近驚喜獻出電視劇處女秀，在殺青大合照中同框人氣女演員楊紫，完全看不出年齡差震撼全網。

孫燕姿先前預計舉辦出道20年巡迴演唱會，無奈因疫情喊停，在疫情趨緩後外界都好奇她的動向，沒想到她還沒重啟演唱會，反而獻出電視劇處女秀；孫燕姿今（8日）在微博轉發電視劇《要久久愛》的文章，有一張殺青大合照，細看居然發現孫燕姿也在其中，立刻造成網友熱烈討論。

孫燕姿（圖拿著花的）凍齡外貌引起討論。（圖／摘自MusicFM993微博）

照片中孫燕姿站在楊紫旁邊，在楊紫與范丞丞比心放閃的狀況下，孫燕姿臉上淺淺露齒微笑意外搶鏡，因為44歲的她和30歲的楊紫站一起，卻看不出有14歲年齡差，讓網友都很驚艷；而孫燕姿本人則表示，「這部劇情也充滿了很多我的回憶，謝謝你們讓我參與你們的青春」，讓粉絲都很期待能早日看到電視劇播出。

原來孫燕姿在這齣電視劇中本色出演，該劇由頂流女星楊紫與范冰冰親弟范丞丞合作，兩人在劇中都是孫燕姿的忠實歌迷，不僅牆上都掛滿孫燕姿的海報，還有一個橋段是男主角在孫燕姿演唱會上與女主角求婚；孫燕姿不僅客串電視劇，連電視劇主題曲都是給她唱。