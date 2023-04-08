副總統賴清德與遴選出的人間媽祖志工合。（林雅惠攝）照

副總統賴清德今日下午到高雄路竹天后宮，出席台灣媽祖聯誼會活動，全台上百間媽祖廟的信眾熱情參與。（林雅惠攝）

副總統賴清德今日下午到高雄路竹天后宮，出席台灣媽祖聯誼會活動，全台上百間媽祖廟的信眾熱情參與，有信徒見賴清德走入會場，高喊：「總統好」，賴清德上台致詞表示，他也是媽祖的信徒，希望大家團結合作，一起打拚確保台灣的和平民主。

賴清德說，他跟大家一樣都是媽祖的信徒，小時候每一年地方大廟媽祖生迎媽祖，他都很期待，並非要去吃豐盛，而是可以去拿旗竿、賺零用錢。

賴清德表示，今日受邀覺得很榮幸，他代表蔡英文總統，祝福台灣媽祖聯誼會第47次會員大會圓滿順利，他也利用這機會謝謝各個媽祖宮廟的代表，每間媽祖廟都是社會安定的力量，媽祖慈悲及救苦救難的精神，讓他感受相當深刻。

邁向總統之路，賴清德也代表總統蔡英文跟大家致意，表示希望大家繼續團結合作一起打拚，為守護國家及促進台灣未來和平民主與經濟繼續發展下去，讓所有國民都能夠安居樂業。

隨後，賴清德頒發人間媽祖獎狀給遴選出的媽祖志工，包括蘇片、張俊鎮、林陳鳳雍、賴演卿、廖忠杉、廖欽祿、王榮華、蘇麗華、李文章及劉艿蓁等10人。

高雄市長陳其邁也以地主身份，陪同賴副總統出席這場媽祖活動，強調賴清德從當台南市長開始，就很照顧高雄，陳其邁也感謝媽祖保佑台灣國泰民安、風調雨順。