一個日常的小動作恐怕會釀成大禍！食藥署今（8）日在臉書發文分享知識，當患者服用某些特定藥品後，最好不要馬上躺下來休息，否則可能會導致食道灼傷、發炎、潰瘍，嚴重者甚至有食道穿孔的風險。

「吃藥後好想休息，可以直接躺下嗎？」食藥署今日在臉書粉專發文示警，有藥師指出，某些特定藥品後，不宜直接躺下，如呈現酸性的「四環黴素膠囊」，可能會因為躺下休息讓藥品沾黏食道，待膠囊溶解後，有機會導致灼傷、發炎、潰瘍，甚至穿孔。

因此，藥師建議，服藥時最好採取站姿或是坐姿，並搭配200毫升以上的開水，才能讓藥品順利抵達腸胃，更有利於身體吸收。不僅如此，某些特定藥品，如「雙磷酸鹽類」更要求患者服用後需保持上半身直立超過30分鐘。

而過去亞東醫院骨科醫師陳鈺泓也在其臉書粉專發文表示，吃藥後一個小時內，最好不要再服用四種食物或飲料，包括「咖啡因飲料、葡萄柚或柚子（果肉與果汁）、酒、紅麴或納豆」，上述物品可能會和藥品產生交互作用，不僅影響療效，還可能讓肝臟無法代謝藥物，堆積在體內害患者中毒。