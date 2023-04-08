第1屆中華奧會小小英雄運動會8日到9日在新北市新莊體育館熱鬧舉行，針對4-6歲幼童打造專屬小小英雄培訓基地，設置田徑、跆拳道、羽球、體操、足球、槌球、射箭、桌球、舉重、劍道等10多種項運動競賽及體驗項目，希望小朋友從小接觸運動，享受運動的樂趣，讓運動融入到家庭生活中，培養全民運動的風氣與習慣！ 開幕儀式中許多爸爸、媽媽、爺爺、奶奶帶著小選手們一起參加人生首次的運動會，600位小小選手共襄盛舉，更有東京奧運金牌選手羽球麟洋配出席為小小英雄們加油打氣，場面相當熱鬧！ 第1屆中華奧會小小英雄運動會開幕儀式特別模擬奧運氛圍，由4位東京奧運英雄舉旗手持奧運會旗進場，中華奧會主席林鴻道、行政院長陳建仁、教育部次長林騰蛟、體育署長鄭世忠、新北市侯友宜市長、新北市議會議長蔣根煌等貴賓一齊歡迎小小英雄們進入會場。

第1屆中華奧運小小英雄運動會8日在新北市新莊體育館舉行，新北市議會議長蔣根煌（後排右起）、新北市長侯友宜、中華奧會主席林鴻道，以及行政院長陳建仁（中排左三）8日出席開幕儀式，並與小朋友們合影留念。（姚志平攝）

開場表演由幼兒跆拳道及幼兒街舞團以熱情活力的能量揭開幕，2020東京奧運奪牌選手—羽球雙打金牌王齊麟及李洋、射箭銀牌湯智鈞、拳擊銅牌黃筱雯也到場支持，為大會點燃首屆神聖的聖火，第1屆中華奧會小小英雄運動會正式揭開序幕 ，傳遞奧林匹克精神與價值「卓越、友誼、尊重」、「更高、更快、更強、更團結」，用體育運動團結整個社會，使運動自我挑戰的記憶深入到小小選手心中、種下未來成為奧運英雄夢想的種子。

第1屆中華奧會小小英雄運動會，小朋友們活力十足地揮動氣球。（姚志平攝）

中華奧會主席林鴻道表示，中華奧會除了守護選手、促進運動發展以及作為選手的最佳後盾之外，更致力於推動「運動從小開始」，這次希望透過「第1屆中華奧會小小英雄運動會」的舉辦，讓小朋友帶出全家人，爸爸、媽媽、爺爺、奶奶都來親身參與運動，留下歡樂回憶，進而推動奧會向下扎根及提升全民運動風氣目標。 為期2天的「第1屆中華會奧小小英雄運動會」共有10項運動競賽及體驗，其中田徑、羽球、足球、跆拳道及體操特別安排示範賽，邀請專業小小運動員來示範該項運動，讓現場的家長及幼兒園老師及小小英雄們對運動有更深、更廣的認識。

小朋友在第1屆中華奧會小小英雄運動會中精確地揮拍擊中羽球。（姚志平攝）

另外羽球示範賽更是驚喜邀請到東京奧運羽球雙打金牌王齊麟及李洋加入，和小小運動員搭配對打，向下傳承，期待把白身的運動體驗傳遞給小小英雄 ！另外現場還有特別規劃中華奧會100周年展區，讓大家參與中華奧會100周年每個奧運英雄榮耀閃耀的時刻。

第1屆中華奧會小小英雄運動會吸引許多小朋友到場透過體驗享受運動的樂趣。（姚志平攝）

第1屆中華奧會小小英雄運動會，小朋友在體操關卡中順暢地完成前滾翻。（姚志平攝）

第1屆中華奧會小小英雄運動會，小朋友在體操關卡中體驗單槓翻轉。（姚志平攝）

第1屆中華奧會小小英雄運動會，小朋友在足球關卡中騙過守門，起腳射門得分。（姚志平攝）

第1屆中華奧會小小英雄運動會，小朋友在跆拳道關卡中以十足的架式練習踢擊。（姚志平攝）