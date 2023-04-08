4月8日我海軍空中兵力監控共軍蘇州艦。（國防部提供）

共軍環台軍演 國防部秀監控共艦影片

國防部今(8)日表示，中共東部戰區宣布在臺灣周邊軍演，對此國軍持續加強戒備，秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則，以訓練為著眼應處敵情。軍聞社也釋出監控共艦畫面，可以看到共軍演習軍艦遭到我方鎖定，據了解，海軍海上戰術偵搜大隊出動銳鳶無人機與海軍偵巡艦艇共同執行聯合情監偵偵照作業。

國防部今(8)日表示，中共東部戰區宣布在臺灣周邊軍演，對此國軍持續加強戒備，秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則，以訓練為著眼應處敵情。期間地面部隊正常戰備演訓，並加強區域聯防及營區安全防護；防空部隊亦嚴密蒐報目標，強化防空及突發狀況應處。

國防部說明，中共今日編組軍機、艦，分自北、中、南逾越海峽中線，迄1600時止，計偵獲殲10、殲11、殲16、運油20、轟6K及空警500等各型機71架次，其中逾越中線及進入西南空域45架次；共艦9艘次。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控、應處。

據了解，海軍海上戰術偵搜大隊出動銳鳶無人機與海軍偵巡艦艇共同執行聯合情監偵偵照作業，艦控觀測共艦動態，並透過國軍情傳鏈路傳輸即時影像，展現海軍遠距離指管及監偵能力。

「銳鳶無人機」機身全長19呎，機身高度6呎，酬載重量51公斤，升限4572公尺，飛行最大半徑120公里、滯空時間可達10小時，最大空速每小時180公里。

海軍2019年1月曾首度對外公布銳鳶在東部外海偵搜到解放軍海軍的電子偵察艦北極星號（舷號AGI-851）空拍照，