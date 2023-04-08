新冠疫情降溫，各國陸續解封，赴海外旅遊的國人明顯增加。搭機起降前的機上廣播內容之一是要求乘客把電子裝置設定為飛航模式，很多人會說這是避免電子裝置引發航機緊急狀況，然而幾十年來科技進展甚多，這已非唯一理由。空中交通繁忙，若每一班飛機所有乘客同時上網會讓地面網路過載。此外，旅客在航程視訊通話也會影響機艙服務與安寧，類似「路怒症」的「空怒」問題更是潛在危險，恐釀棘手狀況。

美國有線電視新聞網（CNN）7日報導，飛機起降前機上廣播對乘客的提醒大致有5項：豎直椅背、收妥餐桌、打開遮光板、筆電收到座位上方置物箱、電子裝置設為飛航模式。椅背與餐桌歸位可讓乘客離座動線順暢，筆電應收進置物箱而非座位前方置物袋可防亂流等突發狀況成了拋飛傷人的危險物品，遮光板全開讓機艙有無緊急狀況一目了然。至於電子裝置調整為飛航模式，難道有先進科技解決不了的問題嗎？

飛航過程的導航與通訊仰賴無線電。1920年代起已有能力讓無線電受到的干擾降到最低，現今數位技術比60年前舊式類比技術更是先進許多。此前有研究顯示電子裝置可在航機通訊導航系統使用的同一頻寬內發送訊號，會造成電磁干擾。

1992年，美國聯邦航空總署（FAA）與波音公司調查機上電子裝置使用造成的電磁干擾，結果顯示起降關鍵階段以外的航程使用個人電腦或電子裝置不會造成問題。美國聯邦通訊委員會（FCC）也對行動電話、航機導航通訊等不同用途保留專用頻寬，以免彼此干擾。各國政府陸續制定同樣政策，歐盟2014年起開放航程使用電子裝置。

5G無線網路網速讓視訊通話順暢，但5G頻譜十分接近航管專用頻譜，美國有機場公司業者曾就此表示憂慮。圖為紐約拉瓜迪亞（La Guardia）機場景象。（資料照／美聯社）

全球已有通用標準，為何起降階還是禁用手機？這與地面網路運作大有關係。無線網路由許多基地台交織而成，若飛越上空的航機旅客全部滑手機上網，無線網路會過載龜速。看大數據可知這不是開玩笑，2021年航空乘客逾22億旅次，疫情爆發前的2019年旅次比2021年多1倍。

無線電頻寬有限，使用的裝置數量卻持續增加。現行5G網速更快，但5G頻譜與航空用頻譜非常靠近，航空界不少業者頗感憂心機場附近協助航機降落的飛機導航系統恐受干擾。澳洲、美國的機場公司均曾提出5G網路對航空安全疑慮，但5G在歐盟上線時似乎沒有類似聲浪。無論如何，飛航安全疑慮解決之前，航空公司繼續對機上使用手機設限是明智之舉。

除了網路過載，另一個潛在風險是「空中憤怒」（air rage）。駕駛人在路上常因各種情況而大發雷霆是謂「路怒」（road rage），搭機也有類似情況，乘客不遵從安全指示、與空服員或其他乘客口角甚至動粗而引發混亂場面，都是典型的空怒表現。多數航空公司在航程提供免費或收費的上網服務，5G問世後，乘客當然也會在航程與親友、客戶視訊通話。全機滿座情況下，通話聲可能此起彼落，航程講電話有可能成為「空怒」另一源頭。

乘客在航程使用手機也可能影響服務效率。有空服員表示，得等到乘客結束手機視訊通話之後才有辦法知道乘客想不想喝飲料或用餐。以一架飛機搭載200多名乘客的情況來看，如果人人用手機通話，機上服務時間恐怕得花更長的時間方能結束。機上乘客使用手機的情況目前還不至於危害航機運作，但空服員可不想讓機艙服務速度變慢，畢竟等候服務的乘客很多。