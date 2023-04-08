新北市板橋上月發生擄人案件，1名陳姓男子遭人強押上車商討債務，陳男趁機打電話向友人求助報案，警方循線在文化路一段某餐廳外發現涉案人車，上前探查後，確認陳男並未遭強暴脅迫或控制行動自由，但查出涉嫌擄人的葉男出借9萬給陳男，竟要求償還12萬元，利息已超出合理範圍，因此訊後將葉男及其友人依重利罪嫌送辦。

警方調查，陳男月前因急需用錢，在友人介紹下認識葉男，並向其借貸9萬元，雙方約定每周償還3萬，共分4期總計需清償12萬元；上月21日傍晚，陳男前往板橋洽公，離去時遇到葉男及其友人，對方便將他強押上車，商討還債事宜。

陳男上車後，擔心葉男等人對其不利，因此趁機打電話向友人求助，再由友人協助報案，警方獲報後派員前往搜尋，隨後於板橋文化路一段某餐廳外發現涉案人車，便將所有人帶回派出所釐清案情。

警方呼籲，民眾如果有貸款需求，應向銀行等合法金融機構申請，勿因一時情急，就向地下錢莊或不明人士借貸，掉入重利陷阱，警方也會針對不法犯罪行為持續掃蕩，嚴正執法，保障民眾生命財產安全。