39歲藝人歐陽靖是資深藝人譚艾珍女兒，去年底跟日籍攝影師小菅亮輔(RK)離婚後，獨自撫養年幼兒子「新醬」，熱愛分享育兒趣事的她，最近透露上公廁時，帶在身邊的兒子總喜歡在旁邊「大聲實況轉播」，把所有的如廁細節說出來，讓她無奈直呼：「超級丟臉啊啊。」

歐陽靖7日在社群平台表示外出想上廁所就得帶小孩進去，好在新醬還算乖巧，不會亂開門且不會亂摸東西，僅在旁邊站好等媽媽，但新醬有個「全程大聲實況轉播」的行為，讓歐陽靖深感困擾，例如打開馬桶時，他會說：「打開來」，接著脫褲子，也會說：「脫下來」，其他還會用到「喔～便便好臭喔～」、「喔～媽媽尿尿」、「站起來」、「擦擦」等字眼，但她卻無計可施。

歐陽靖描述尷尬的心情：「每次上完廁所，我都祈禱走出廁間時外面沒有其他人在排隊」，並大呼：「超級丟臉啊啊」，文章一出，粉絲們都被新醬的童言童語逗笑，紛紛留言回應：「好真實的現場實況轉播」、「超好笑，邊讀文邊笑，新醬太可愛了！」、「一整排不由自主一個口令一個動作」、「哈哈～這真的超尷尬的。妳下次要先叫新醬轉過去背對妳」、「往好的地方想，語言爆發的很不錯」、「每個媽咪都會經過這段直播期」、「下次應該錄下來，等他大點，再拿給他。」

歐陽靖兒子是出了名的愛躺地板。(圖/歐陽靖 FB)

歐陽靖兒子新醬今年已2歲多，過去歐陽靖曾透露帶他出門時，總喜歡躺在地板上，卻阻止不了兒子，乾脆替他取了一個綽號「躺地寶」，可愛模樣融化人心，而她某次去餐廳吃飯，新醬因故鬧脾氣，碰巧店內沒什麼客人，就有女店員粉絲認出他的身分提議：「弟弟要不要躺一下？」順利安撫兒子的情緒。