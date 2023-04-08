三立、MTV《大嘻哈時代2》今（8日）在北流舉辦總冠軍賽，節目首次開放觀眾觀賽，以演唱會的形式讓6強選手爭奪冠軍寶座，湧入超過4千名粉絲共襄盛舉。評審蔡詩芸也在舞台上賣力熱舞，透露老公王陽明有到現場，「他很喜歡這些選手，像是阿跨面」，笑稱可能因為他最近在拍《角頭》。

陳星翰說原本不打算表演，因蔡詩芸要他表演便改變心意，「我就想說好啦！就唱。」彩排時被問會有什麼驚人之舉的演出嗎？陳星翰還保密到家說：「我不知道。」被迪拉胖虧：「現在大家不是都等人家參選嗎？他唱完會宣布參選。」

陳星翰透露日前IG被盜，那時剛好接了一個葉配，害他損失幾百萬，自覺破財還特地去行天宮拜拜，IG也神奇地就救回來了，不過，他也感謝阿滴、志祺七七等好友積極提供解救方法。

他事後猜測可能曾在社群上PO過水槍照片，當時恰好有美國校園槍擊案比較敏感，不爽直言：「網路大家以為有言論自由，其實根本沒有。」

而昨晚總決賽耗資破千萬，除評審蔡詩芸、迪拉胖、陳星翰外，上屆評審大支、熊仔、Leo王、剃刀蔣也擔任客座評審，Gummy B、REX、SAVAGE.M／馬克、小卡比 、阿跨面及阿夫Suhf等6強站在北流舞台上爭冠，被大家說很幸運。