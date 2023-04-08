針對4月5日大陸公務船開始第一波「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」的騷擾，海洋委員會表示，海巡署於4月7日下午4點30分，已護衛最後一班小三通船舶安全返港後，暫告一個段落。

海委會指出，今日開始大陸第二波騷擾啟動，東部戰區宣布將在「台灣周邊」執行3天戰備警巡及演習，海巡署已於第一時間掌握相關資訊，並與國防部運用聯合情監偵手段全程掌握，目前已派遣各式巡防艦艇採取二對一協同扼控與應對，堅定捍衛國家主權及安全，請國人安心！

直擊前線敵我對峙！海軍海巡「二對一」 驅離中共太原艦（海巡署提供）

海委會表示，此次大陸操演海域諸多位於國際重要航道，除已違反國際海洋法外，亦嚴重影響船舶航行自由與作業安全，並破壞臺海區域和平與穩定，在此呼籲大陸應立即停止升高緊張情勢之行動。

對於大陸發動聯合軍演，企圖恫嚇台灣，海委會表示，海巡署配合國防部於第一時間展開部署，目前已與海軍採重層護衛部署，近距離監控共艦。

海委會並發布影片，顯示今日下午3時海上監控共軍實況。影片顯示，我國海軍迪化艦擔當第一層護衛，海巡10079艇則在第二層護衛，並適時廣播警告共艦舷號131太原艦，阻卻其侵入我國24浬限制水域，目前雙方距離拉近到3浬以內，重層護衛強力監控。

海委會再度呼籲，大陸立即停止升高緊張情勢之行動，以維護區域和平。海委會重申，海委會及海巡署將秉持｢不畏懼、不迴避、不示弱｣的立場，堅定捍衛主權及國家安全。