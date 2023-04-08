2023中華企業射箭聯賽5年8日在新莊運動公園陽光草坪舉辦開幕日，首戰上演「金融內戰」，彰化銀行上演「輸二贏三」逆轉秀，扳倒台中銀行。衛冕軍新北凱撒則是2比3不敵寒舍集團，不過主場日辦得有聲有色，成功打響第一炮。

首場比賽，中銀狀元蘇芯羽開幕戰擔任開路先鋒，也射出本季第一支十分箭，最後以6比4技壓邱意晴。第二點男單由兩位前後期奧運國手單挑，最終2016年里約奧運代表余冠燐頂住強風壓力，6比2扳倒2020年東京奧運鄧宇成，中銀連下兩城。

不過彰銀畢竟選手深度傲人，適應場地後漸入佳境，第四點女團邱意晴最後一箭雖遇到強勁風勢射出5分箭，仍驚險將比賽帶進決勝點，最終男團索煒哲、吳昱明、楊凱涵最後一輪飆出2支十分箭，完成逆轉。

彰銀教練史正德表示，大家都是第一次到這個場地比賽，一開始都還在抓風向，「今天風不算大，主要問題是亂吹，不過選手下來都會互相交流，調整節奏對上風勢後表現越來越好，其實有點運氣運氣。」史正德提到，中銀今天確實給他們很大威脅，「不僅蘇芯羽很穩健，補強都有補到位，是不好對付的對手。」

「今天真的不好射，其實大家都表現很棒了，很可惜。」拿下第一點的蘇芯羽賽後苦笑說，「不過這本來就是這項運動要克服的地方，相信接下來會越來越好，希望今年彰銀可以打進總冠軍！」

上季年度總冠軍新北凱撒本周擔任東道主，在場地旁舉辦小型園遊會，還有射箭體驗讓大人、小孩都能嘗試當個「射手」的樂趣，戴宇軒表示：「很開心有這樣的主場日，長官都有來關心，看看我們平常練習到什麼程度，我們就是發揮自己全力。」

本身就是新莊人的凱撒主將「雷母」雷千瑩今天很忙，不僅比賽、跟學弟妹交流，還要擔任開幕典禮的「啟動儀式」，最後成功射出十分箭，為本季賽事揭開序幕，不過一向對推廣射箭運動不遺餘力的她甘之如飴，認為能替射箭盡一份力很開心。

「氛圍加分，幫助大家更進入狀態，在在地地標辦比賽可以提昇曝光度，對選手來說也是一種刺激，希望各企業都能辦理自己的主場日，同時還能加強選手適應場地的能力。」雷千瑩說。

另一場賽事，新濠建設拿下3分積分，新竹愛山林則射下男、女子2點個人項目，開幕日3場比賽的比分都是3比2，各隊實力接近。

企業射箭聯賽9日持續在新莊運動公園陽光草坪舉辦，上午10時為彰化銀行對決本季初登場的協會青年，12時、14時依序為新北凱撒迎戰新北市愛山林、寒舍集團出戰台南射箭隊，現場自由入場，Eleven Sports 2台與Youtube頻道「中華企業射箭聯盟CEAL」（網址：https://www.youtube.com/@ceal8764）也有提供直播服務。