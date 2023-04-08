韓國最長壽團體「神話」出道24年推出的首個子團「神話WDJ」，由李玟雨、金烔完、JunJin（前進）3人組成，今（8日）晚在台北國際會議中心（TICC）舉行「2023 SHINHWA WDJ FANPARTY COME TO LIFE in TAIPEI」，他們以去年發行的〈Shape On Body〉揭開活動序幕，緊接著帶來神話經典曲〈你的婚禮〉改編版，平均43.6歲依舊寶刀未老，相當賣力唱跳，讓台下1500名粉絲看得如癡如醉。

JunJin（右起）、李玟雨、金烔完不斷脫稿演出。（粘耿豪攝）

開場結束後，3人除了用中文向大家打招呼，表示很久沒來台灣跟粉絲見面，看到台下那麼多人覺得非常開心外，也大展他們超強綜藝感，金烔完一開口就拖隊友下水，大爆料「剛剛以為只有我唱錯了，聽到玟雨也唱錯，讓我覺得很幸福」，並透露剛剛在後台吃了臭豆腐，「有多好吃，你們之後上我YouTube看就知道了」，輪到李玟雨時，他趕緊解釋「我剛剛會忘詞是因為被烔完口中的臭豆腐味熏到了」，一旁的金烔完聽到後，再度跳出來用中文喊「臭豆腐！好吃！」

「神話WDJ」成員JunJin（右起）、李玟雨、金烔完開心和台灣粉絲打招呼。（粘耿豪攝）

整場活動中，金烔完數度提到臭豆腐，看來是相當念念不忘，先是問歌迷們：「現在也覺得場內一直有臭豆腐的味道，你們有誰今天也吃了臭豆腐？」又不忘推薦大家，「沒吃過的人，我建議一定要去吃看看，我一放進嘴巴真的嚇到，雖然剛開始會有味道，但吃進去就沒了，很神奇」，並再度打廣告「臭豆腐的吃播影片可以到我的YouTube看喔」，講到讓一旁李玟雨受不了直呼「夠了啦」，接著搞笑把他的麥克風搶過來，作勢要把裡面的電池拔掉，讓他無法再繼續講下去。

JunJin貼心幫李玟雨擦汗。（粘耿豪攝）

聊天跟遊戲環節， 3人不斷脫稿演出，頻在台上互虧，前進笑說想銷毀金烔完的衣櫃，「反正你身材好，就衣服脫掉不用穿！」金烔完看到李玟雨的自拍有鬍渣，便無厘頭說自己一直想去做雷射除毛，「但怕古裝劇會來找我演」，最後是他到鬱陵島參加越野跑步後躺在雪地裡拍下的照片，金烔完提到台灣有比韓國還要高的山，希望有機會來台灣挑戰，或舉辦登山活動邀請粉絲一起去。最後他也感性表示：「我們不能沒有彼此，跟粉絲之間也是。」最後他們嗨唱〈Eusha! Eusha!〉結束演出，粉絲也站起來跟著熱舞，場面相當歡樂。