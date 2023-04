韓國最長壽團體「神話」出道24年推出的首個子團「神話WDJ」,由李玟雨、金烔完、JunJin(前進)3人組成,今(8日)晚在台北國際會議中心(TICC)舉行「2023 SHINHWA WDJ FANPARTY COME TO LIFE in TAIPEI」,他們以去年發行的〈Shape On Body〉揭開活動序幕,緊接著帶來神話經典曲〈你的婚禮〉改編版,平均43.6歲依舊寶刀未老,相當賣力唱跳,讓台下1500名粉絲看得如癡如醉。

JunJin(右起)、李玟雨、金烔完不斷脫稿演出。(粘耿豪攝)

開場結束後,3人除了用中文向大家打招呼,表示很久沒來台灣跟粉絲見面,看到台下那麼多人覺得非常開心外,也大展他們超強綜藝感,金烔完一開口就拖隊友下水,大爆料「剛剛以為只有我唱錯了,聽到玟雨也唱錯,讓我覺得很幸福」,並透露剛剛在後台吃了臭豆腐,「有多好吃,你們之後上我YouTube看就知道了」,輪到李玟雨時,他趕緊解釋「我剛剛會忘詞是因為被烔完口中的臭豆腐味熏到了」,一旁的金烔完聽到後,再度跳出來用中文喊「臭豆腐!好吃!」

「神話WDJ」成員JunJin(右起)、李玟雨、金烔完開心和台灣粉絲打招呼。(粘耿豪攝)

整場活動中,金烔完數度提到臭豆腐,看來是相當念念不忘,先是問歌迷們:「現在也覺得場內一直有臭豆腐的味道,你們有誰今天也吃了臭豆腐?」又不忘推薦大家,「沒吃過的人,我建議一定要去吃看看,我一放進嘴巴真的嚇到,雖然剛開始會有味道,但吃進去就沒了,很神奇」,並再度打廣告「臭豆腐的吃播影片可以到我的YouTube看喔」,講到讓一旁李玟雨受不了直呼「夠了啦」,接著搞笑把他的麥克風搶過來,作勢要把裡面的電池拔掉,讓他無法再繼續講下去。

JunJin貼心幫李玟雨擦汗。(粘耿豪攝)

聊天跟遊戲環節, 3人不斷脫稿演出,頻在台上互虧,前進笑說想銷毀金烔完的衣櫃,「反正你身材好,就衣服脫掉不用穿!」金烔完看到李玟雨的自拍有鬍渣,便無厘頭說自己一直想去做雷射除毛,「但怕古裝劇會來找我演」,最後是他到鬱陵島參加越野跑步後躺在雪地裡拍下的照片,金烔完提到台灣有比韓國還要高的山,希望有機會來台灣挑戰,或舉辦登山活動邀請粉絲一起去。最後他也感性表示:「我們不能沒有彼此,跟粉絲之間也是。」最後他們嗨唱〈Eusha! Eusha!〉結束演出,粉絲也站起來跟著熱舞,場面相當歡樂。