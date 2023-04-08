台灣啤酒英熊職業籃球隊8日移師輔仁大學中美堂舉辦主場賽事迎戰新北中信特攻，雖第二節洋將塔壁因連續犯規下場，仍憑藉團隊高命中率，最終112比96守下主場勝利，拿下面對新北中信特攻的例行賽首場勝利，也終止特攻13連勝。

上半場台啤英熊面對本季例行賽戰績第一順位的新北中信特攻打得絲毫不遜色，本土鋒線群與洋將合作無間，洋將柯歐斯頻頻打出精采好球，上半場團隊以28記籃板表現帶領英熊在上半場結束取得62比47的領先。下半場台啤英熊維持領先，面對新北中信特攻的追分攻勢毫不退讓，整場57籃板表現奪下勝利，中止新北中信特攻的13連勝紀錄。

英熊總教練楊志豪賽後受訪指出：「以往面對新北中信特攻僅能拿下90分左右，今天賽事在攻防兩端的處理做得不錯，尤其籃板球的部分，本土與外援都能夠有好的表現。」

而比賽雖以勝場作收，但整體的失誤次數偏高，對此蔣淯安賽後受訪表示：「今日賽事的個人失誤太高，這個表現還需要調整修正。」因前陣子傷病影響，直至近期才調整狀況，蔣淯安受訪表示：「希望能夠將狀態調整到傷病前的狀態，不影響到團隊，但很開心今天團隊的配合拿下了勝利。」

今日為台啤英熊移師輔仁大學中美堂的首次主場賽事，球團也為本次「Cheer Up」主場週特別邀請「Up直播」的直播主依寶擔任超級英熊，進行賽前演唱。而開球嘉賓則邀請身為「小調啤」與「Up直播主」雙重身分的Joy來為主場賽事揭開序幕。台啤英熊將連續兩日舉行主場賽事，於4月9日主場對戰高雄全家海神。