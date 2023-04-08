大專籃球聯賽UBA三連霸隊伍政大雄鷹籃球隊，8日由新任隊長莫巴耶、副隊長莊朝勝率領，在台北參加「善耕365公益音樂節」，與南投永昌國小暨富山分校學童合唱隊歌「小星星」，鼓勵孩子們，每個人都像獨特的星星，值得被看見。

「Big Mo」莫巴耶（塞內加爾籍）是政大雄鷹籃球隊隊史第一位外籍生隊長。他表示，很榮幸能擔任雄鷹隊長，「身為隊長，我會push大家，好好帶領這個團隊，但大家就像兄弟一樣，隨時可以溝通！」莫巴耶從美國來到台灣，深深認同政大雄鷹在個人球技提升的同時，全力成就團隊的風格，「很期待新的賽季！」

莫巴耶和莊朝勝，分別從游艾喆、涂亦含手中接下正副隊長的棒子。第一個任務不打籃球，而是高歌力挺公益。全隊齊聚，與來自台東、台南、南投、高雄、苗栗、新竹、貢寮等偏鄉多校學生同場，今天不比賽，讓偏鄉孩子也有屬於自己的舞台，一起感受唱歌的快樂！這是善耕365計畫第11年，政大雄鷹擔任特別嘉賓獻唱，也吸引不少雄鷹粉絲到場支持。

政大雄鷹籃球隊現場致贈簽名籃球給小朋友和學校，鼓勵孩子看見自己的努力、勇氣和才華。新任雄鷹副隊長莊朝勝說，「就跟我們在球場全力發揮一樣！」

莊朝勝接下副隊長，最期待看到進化版的雄鷹，也表示將全力協助隊長莫巴耶，帶領球隊朝向勝利。學長林彥廷爆料鬧學弟：「朝勝先前在問隊長怎麼當？結果不是他！」教練團指出，朝勝有顆大心臟，關鍵時刻攻守表現大家有目共睹，期待他與莫巴耶在新賽季帶領全隊！而莫巴耶在來到台灣之後，快速融入球隊，積極的態度對全隊深具感染力，讓教練團相信他是接棒隊長的極佳人選。

卸下隊長重任的游艾喆今天上台高歌，表情特別輕鬆。游艾喆笑說，鬆了一口氣，「Mo和朝勝這麼互補，能力強、溝通無礙，絕對是很棒的領導組合！」

雄鷹籃球隊員幾乎人人都熱愛音樂。就如同UBA舞台一樣，「善耕365公益音樂節」是偏鄉學生能高歌唱出自信的舞台。今天在台北場，孩子們用歌聲，唱出努力與辛苦一整年的成果，獲得中油大樓國光會議廳現場觀眾滿堂喝采。