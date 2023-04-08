台灣保生大帝信仰總會今天下午在大台南會展中心舉行會員大會，吸引來自全台超過100間會員宮廟、逾2000人參加。副總統賴清德應邀出席餐敘活動時，除稱許每間保生大帝宮廟都是地方信仰中心及信徒的倚靠，有助於穩定社會及民心外，更強調如今國際局勢出現很大的變化，全球需要新的產業供應鏈，台灣企業不能在新供應鏈中缺席。

賴清德指出，國內民眾雖有不同意見，但蔡英文總統仍勇敢、堅強地出訪邦交國，並於過境美國之際，與眾議院議長麥卡錫會談，成功向國際社會宣揚台灣數十年來的民主成果。

台灣保生大帝信仰總會在大台南會展中心舉行會員大會，副總統賴清德應邀出席活動。（洪榮志攝）

他認為，如今台灣要在全球新的產業供應鏈扮演關鍵角色，在蔡英文總統的領導下，政府努力幫助國內企業在新的產業供應鏈不缺席，且扮演關鍵角色，讓台灣經濟發展繼續繁榮、進步，未來更要共同守護台灣，促進台灣民主、和平及繁榮，讓子孫持續在這塊土地傳承下去；他也籲請全國鄉親團結，一起守護台灣的民主、和平、繁榮。

台灣保生大帝信仰總會在大台南會展中心舉行會員大會，副總統賴清德應邀出席活動。（洪榮志攝）

賴清德還向每個會員宮廟致敬，並稱許各宮廟都是地方信仰中心，秉持保生大帝懸壺濟世的精神，保境佑民，成為鄉親的依靠，對社會與民心的安定幫助很大。尤其，遇到民眾有困難時，也都會急難救助，是公益的化身；疫情期間，保生大帝信徒更在最前線出錢或出力，與政府聯手對抗病毒，令人感佩。

全台有超過200間會員宮廟的台灣保生大帝信仰總會，今天舉行第5屆第4次會員大會，由台南歸仁區仁壽宮主辦，下午先在廟裡展開三獻禮大典，接著移師大台南會展中心召開會員大會後，再舉行聯歡餐敘，席開近200桌，市長黃偉哲與多位立委、地方民代均到場共襄盛舉，賴清德抵達時更受到民眾的熱情歡迎。