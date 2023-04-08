邊境解封近半年，旅遊復甦強勁，許多人爭相出國，航空公司航班也陸續回歸，旅遊電商易飛網與台灣虎航進行包機合作，4月2日復航台北－佐賀航線，親子網紅「花花Hannah」也搭乘包機前往佐賀旅遊，旅途中不慎遺失護照，原本心急如焚，結果在1天內就找回，讓她大讚「日本人真的很善良」。

花花日前參團前往日本佐賀旅遊，結果第1天購物行程就弄丟護照，到第2天上午經領隊提醒檢查，她才驚覺護照不見了，翻找包包、行李都沒有找到，回想行程後，認為可能是前一天退稅時掉在購物中心。

花花向佐賀縣觀光聯盟求助，誘客推進部副課長劉壽根替她打了多通電話，詢問賣場都沒有答案，建議她打電話報案再向台灣在福岡的經貿辦事處申請證明，但當天已是周五，須等到周一才能申辦，加上航班不是每天都有，她可能多待4天才能回家，坦言差點崩潰。

不過，幾小時後傳來好消息，副課長通知花花護照被人送到警察局，至於是誰、在哪撿到並未特別說明，尋回護照的她直呼差點掉下淚來，稱讚日本人善良，若是在其他國家「可能就被賣掉了」，同時感謝佐賀縣觀光聯盟的協助。

易飛網表示，如在日本旅遊途中不小心遺失護照，需先到警察署報案，做完筆錄後帶著報案單及相關文件，到台北駐日經濟文化辦事處申請臨時入國證明書，即可搭機返台入境。易飛網建議旅客平時出國旅遊，可先將身分證、護照、機票及住宿等身分證明資料拍照留存，以備不時之需。