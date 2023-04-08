大陸東部戰區8日公布當天開始的環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習的現場影片，解放軍陸、海、空、火箭軍等軍兵種同步組織環台島戰巡進逼，塑造全向圍島懾壓態勢。大陸軍事專家認為，此次行動具有5大特點，其中首艘大陸國產航母山東艦參加演習，並發揮重要作用。

根據《環球時報》引述大陸軍事科學院研究員趙小卓表示，此次行動有五大特點，首先是環台島戰備警巡與「聯合利劍」演習兩個行動合二為一，對台獨分子震懾力更強。他說，環台島戰備警巡是指解放軍海空兵力攜實彈越過台灣海峽進行戰備巡邏；同時，陸、海、空、火箭軍等各軍種展開「聯合利劍」演習，形成不斷緊逼的合圍態勢。

其次，這是一次多軍兵種聯合行動，有極強的針對性，展示出解放軍聯合作戰能力不斷增強。趙小卓進一步表示，第三點是演習實戰性極強，所有參演要素都是實兵實裝實彈，執行戰備警訓的艦機雷達開機，隨時處於戰備狀態。這種實戰性體現出解放軍挫敗一切台獨分裂活動和外部干涉行徑，堅決捍衛國家主權、統一和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

趙小卓表示，在戰爭中誰掌握了制海權、制空權、制資訊權，誰就能打贏戰爭，這也是演習的第四個特點、演習目標非常明確，清晰，就是奪取制海權、制空權、制資訊權，進行奪取制權的重點檢驗。

此外，第五個特點是山東艦航母編隊的參演。稍早有媒體報導，山東艦航母編隊穿越菲律賓與台灣島之間的巴士海峽之後，進入台灣東南海域，並展開在西太平洋海域的演訓活動。