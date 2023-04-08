總統蔡英文7日才剛抵達國門，中共「東部戰區」宣布將進行為期3天的「環台島戰備警巡和聯合利劍演習」，範圍包括台灣海峽和台灣北部、南部、台灣以東海空域。前國安會副祕書長楊永明認為，這一次軍事演習，更重要的是政治上的警告，當然是針對台灣跟美國。

針對大陸此次環台軍演，楊永明今(8日)在中天新聞《張雅婷辣晚報》節目中表示，中國大陸此次軍事雖然放軟，但警告是更加提升，要看得懂。這一次的軍事演習，更重要的是政治上的警告，當然是針對台灣，也是針對美國。

楊永明接著指出，此次軍演當然是跟 「蔡麥會」有關，尤其是跟美國排名第三的政治人物。中國大陸不斷提出警告，會有反制的動作，這一 次果然在蔡英文搭機回到台灣

、前總統馬英九跟法國總統馬克宏「雙馬」也都離開中國大陸後，大陸公布軍事演習，雖然放軟，但政治警告意圖態勢非常明顯。

楊永明點出，中國大陸支持兩岸善意、和平交往的主軸，可是也畫下兩條紅線︰反對台獨、反對外部勢力的干涉。「蔡麥會」則被界定為美國外部勢力的干涉，因此中國大陸有一個底線。