味全龍8日以7比1擊敗中信兄弟，先發投手鋼龍主投7局失1分拿下單場MVP，捕手劉時豪連2場先發蹲捕都獲得教練肯定，此役攻守兩端都有好表現成為球隊贏球另一致勝功臣。

劉時豪連2天先發蹲捕、打第9棒，今天2打數敲出2支安打、貢獻2打點、1得分，另外獲得1次保送、1次成功犧牲短打，也稱職扮演「場上指揮官」角色，成功帶領投手群。

今天首打席就從德保拉手中敲出對戰首安並幫球隊打回2分，劉時豪直呼很開心，「賽前就有做準備，剛好我覺得他今天狀況沒有很好，投到我想攻擊的球。」

劉時豪埋伏在後段棒次攻擊端也有發揮，他表示，攻勢不一定都是要由前面棒次開啟，自己展現出想把大家送回來的企圖心，「讓他們知道我們後面的也能打，不是基本出局數，剛好狀況還OK，就跳出來。」

總教練葉君璋連2天都誇讚劉時豪，「他是我們捕手中最資深，包括去年季後賽表現都很不錯，帶給球隊安定感。過去他看起來心理上沒有很有自信，希望藉由這2場比賽讓他建立起自信，其實他是能幫球隊贏球的捕手。」至於攻擊端的表現，他笑說：「沒有雙殺都OK。」

劉時豪也說，能下場就是把自己工作做好，不用想要打多好，只要能夠延續攻勢、幫助球隊就可以，但他坦言，原本以為自己會拿下單場MVP，因為自己沒有在主場拿過，「但誰拿都很開心，因為代表球隊贏球。」至於主場MVP的枕頭劉時豪去年也有獲得1顆，「鋼龍拿太多顆了，他有送我1顆。」