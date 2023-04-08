弟弟林明偉「梅開二度」，還助攻哥哥林偉傑射入關鍵保險球，林氏兄弟今天合力攻入3球，幫助北市大以4比0大勝衛冕者台灣體大，贏得隊史第10座大專足球聯賽男一級冠軍。這對來自花蓮偏鄉的兄弟檔，因為喜歡聽球射進網子的聲音，雙雙成為出色前鋒，今天也實現在大學一起奪冠的願望。

「我們從幼稚園就接觸足球，國小出去比賽很開心，因為我們國小的球門沒有球網，去比賽才有球網，喜歡聽到球射進門的聲音。」林偉傑笑著說。

林氏兄弟國小三年級因為爸媽工作關係，轉到桃園僑愛國小，接受前木蘭國腳廖櫻灣的指導，兩人逐漸嶄露頭角，2018年攜手幫助新北清水高中拿下隊史首座高中聯賽冠軍，成為備受期待的足壇新銳。

然而在大學階段一起贏得聯賽冠軍，兄弟倆卻到今年大四畢業在即，才實現這個願望。因為林明偉先在輔仁大學念了兩年，大二亞軍正是輸給哥哥的北市大，大三轉到北市大卻出車禍，錯過上屆大專聯賽，北市大也在4強不敵銘傳大學，無緣決賽、4連霸夢碎。

本屆兄弟連線威力再現，助北市大一路殺入決賽，今天決賽林明偉先在第35分鐘補射破門，首開紀錄，第67分鐘再於快攻中妙傳林偉傑射入保險進球，接著黃國釜踢進遠射世界波，林明偉終場前錦上添花。除了助北市大重返榮耀，林偉傑本屆攻入18球、林明偉13球，也分別獲得金靴獎與銀靴獎。

「沒想過會是這樣的比分，但我們進攻球員都對自己很有信心，」畢業前實現捧盃夢的林明偉說：「這一刻我也等了很久，上屆沒能替北市大拿到大專聯賽冠軍，本屆一整年都很健康，很開心今年奪冠！」

林偉傑則說，一起打冠軍戰，兄弟倆本來就很有信心，「今天也都有進球，特別開心、特別感動！」兩人接下來要披上南市台鋼的戰袍，力拚企甲聯賽4連霸，也期待一起入選杭州亞運代表隊，「這段時間先把自己準備到百分百，我很想要踏上國家隊的舞台，為國家隊貢獻！」林偉傑說。