【又嘉氣象報報】週休北台灣乾冷! 未來一週逐日回溫見陽光

受到東北季風影響，氣象局指出，明（9）日清晨這波冷空氣威力最強，局部地區恐下探13度，但各地白天開始回暖，穩定的好天氣將一路延續到下周五（4/14），預估下周六（4/15）還有一波東北風，各地再度變天。而菲律賓東方海面上的熱帶擾動持續西行，是否有機會成今年首颱，下周二、下周三（4/11、4/12）要特別留意。

氣象局資料顯示，今晚至明日清晨北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中部以北、東北部和東部低溫約15、16度，沿海空曠地區再低約1、2度，其他地區約18、19度；高溫方面，白天東北季風減弱，各地氣溫回升，北部、東半部約24度，中南部地區可達26度左右。

至於明日降雨部分，由於水氣減少，各地普遍多雲到晴，僅東半部有零星短暫雨勢，午後西半部山區也可能有短暫陣雨。

氣象局分享未來一周溫度，預估9日過後連續5天氣溫逐日上升。（圖／氣象局提供）

氣象局預報員林定宜指出，從明日到下周五（4/14）前，整體都屬偏乾的天氣，僅東半部、恆春半島、西半部山區偶有零星降雨，氣溫則是逐日上升，高溫可達26至28度；下周六（4/15）東北季風略微增強，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區午後有局部短暫陣雨，溫度恐怕又會有一波降幅，但確切數值有待持續觀察。

值得注意的是，菲律賓東方海面有一熱帶擾動持續往西前進，下周二、下周三（4/11、4/12）要特別留意，因為它目前所在海域的海溫特別適合發展，尚無法完全排除增強為熱帶低壓，或是今年首颱風「珊瑚」的可能性。