#LesClassiques

Pour passer une bonne après-midi, pour digérer de la meilleure des manières, régalons-nous devant…

Le contre de Lebron James sur Andre Iguodala lors du game 7 des Finals NBA 2016 😳



QUEL CLASSIQUE “ THE BLOCK ” 👑🎂 pic.twitter.com/xbOB53RpvU — 50 Nuances 🇺🇸🏀 (@50NuancesDeNBA) December 30, 2022

20年的NBA生涯，湖人球星詹姆斯（LeBron James）演出許多傳奇性的時刻，其中最讓人印象深刻的是2016年總冠軍賽G7的「The Block」，前隊友傑佛生（Richard Jefferson）也認證，這是他在球場上看過最佳的一幕。

2015-16年仍效力於騎士的詹姆斯，在總冠軍賽面對以單季73勝創下NBA紀錄的勇士，儘管系列賽始終處於劣勢，騎士還是成功將戰線延長至G7，生死戰在第4節兩隊89比89平手時，勇士一次2打1快攻機會，伊戈達拉（Andre Iguodala）接獲柯瑞（Stephen Curry）的回傳球後，試圖以拉桿方式上籃得分，沒想到詹姆斯從身後以飛快的速度追擊，硬生生地將伊戈達拉的上籃給封下。

此後厄文（Kyrie Irving）投出致命三分球，幫助騎士獲得隊史首座總冠軍，但毫無疑問詹姆斯的大火鍋，才是騎士扳回勝局的關鍵，當時在克里夫蘭陣中一同分享冠軍榮耀的傑佛生，也大讚「The Block」是他生涯見證過最經典的時刻，「詹姆斯當時在得分、籃板、助攻、抄截及火鍋數據都是兩隊最佳，他竭盡所能幫助騎士，這也是為什麼The Block的出現是如此驚人的原因，沒有比這更加神奇的表現了。」

除了5項基本數據冠絕整個系列賽，詹姆斯平均41.7分鐘的出賽時間也是兩隊最多，卻依然繳出鬼神般的表現，也難怪傑佛生稱其為詹姆斯生涯的最佳時刻。本賽季湖人雖然開局表現不佳，不過在全明星賽後有所起色，成功拿下附加賽的門票，38歲的詹姆斯在季後賽是比誰都可靠的存在，也讓人期待在大舞台上，這位NBA歷史得分王能繼續有著傳奇般的發揮。