針對日前世界衛生組織多次呼籲中國應公開更多新冠病毒相關的起源訊息，4月8日中國國務院新聞辦公室舉行記者會，中國國家疾控局副局長、疾控中心主任沈洪兵強調，中國沒有隱瞞任何病例、樣本及其檢測和分析結果。

沈洪兵批評世衛組織個別官員和專家輕率否定當時的結果，「是將新冠溯源政治化的表現，是中國科學界無法容忍的，也是不能被全球科學界所接受的」。

北京化工大學生命學院院長童貽剛指出，實驗結果不支持華南海鮮市場動物是新冠源頭，他表示，武漢華南海鮮市場動物出現新冠病毒不能證明這些動物受感染，他指出，存在新冠病毒是由感染者而非動物帶入市場的可能性。

沈洪兵表示，在整個第一階段聯合研究過程中，中國向聯合專家組提供了當時所掌握的所有溯源相關資料，沒有隱瞞任何病例、樣本及其檢測和分析結果。

中疾控研究員周蕾稱，疫情的發現地並不等同於起源地，需要科學家客觀地去開展工作。她並批評稱，世衛組織的角色非常重要，需要科學性和嚴謹性。質疑中方調查結果，恐怕損害世衛組織的公信力。

針對記者提問關於「實驗室洩漏的可能性？」周蕾則回應，第一階段的聯合溯源研究過程當中，本著科學、全面的態度，在設計階段也考慮了實驗室洩漏的可能性。

她指出，為了研究這個方面，在武漢期間，中方就組織了聯合專家團隊實地到武漢多家實驗室進行考察調查和研究，並進行深入交流，而且還把實驗室的工作人員包括當時在實驗室裡面的學生，所有的健康監測資料、可能的就診臨床資料，全都做了調查和分析。

她強調，不管從哪一個方面，在第一階段的聯合溯源研究過程當中，「我們是充分地分享了我們的研究結果和資料，並沒有任何的隱瞞和保留。」