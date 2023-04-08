泰國BL劇《愛在空氣中》（Love in The Air）去年播出後轟動全亞洲，也讓4位平均不到23歲的主演Boss、Noeul、Fort、Peat人氣水漲船高，被暱稱為「空氣四少」，近日舉辦亞洲巡迴粉絲見面會，台灣站本週六（8日）移師台北LEGACY MAX，他們一開場就中文問候語「連發」，狂喊「大家好」、「很高興來台北」、「愛你們」，現場他們還索性與粉絲玩起中、泰語教學互動，你一言我一語地教粉絲說泰文的「很棒」、「我愛你」等，頓時現場成了語言交流大會。

現場更玩起相互打領帶的遊戲比賽，2對CP都來個「定格」深情互視10秒，溢滿粉紅泡泡不停外，4人又加碼即興演出 「撒嬌求原諒」及「哄對方消氣」等戲碼，其中「甜甜CP」Fort及Peat甚至還貼近彼此不到5公分距離，眼看快要磨鼻子親下去的模樣，撩得台下粉絲心花怒放。有趣的是，4人玩遊戲的關卡竟是比「誰比較大」（擲骰子）、「 誰比較快」（打領帶）、「誰比較會」（即興演出），帶點「雙關語」的諧趣名稱被主持人念出後，讓大家笑不停，增加不少趣味！

「空氣四少」Boss（左起）、Noeul、Peat、Fort中文問候語「連發」。（D-SHOW提供）

見面會上更展現演戲以外的歌唱才華演唱劇中原聲帶的情歌組曲，4人一上場先演唱同名主題曲〈Love in The Air〉，而2對CP也分別帶來劇中插曲，當中螢幕上更穿插許多劇情回顧，搭配雙CP不時深情對唱，可說把現場歌迷頓時帶進回憶時光機中，看著台上放映粉絲製作的應援影片，4人也直呼超感動，最後與全場粉絲留下大合照，溫馨結束當晚的活動。「空氣四少」此次3天2夜的台灣行，而首次來台的他們在飯店吃粉絲精心準備的珍奶、小籠包、鹽酥雞等台灣小吃。