日本陸上自衛隊一架黑鷹直升機（UH-60）6日下午在沖繩縣宮古島附近海域失蹤，事發至今（8日）進入第3天，日媒報導，今入夜後當局接獲通報稱宮古島西北方伊良部島海域有疑似人體漂浮，陸上自衛隊與消防單位已展開搜索。

綜合日本「琉球放送」、沖繩電視台、《每日新聞》報導，當地時間8日晚間7時40分左右，自衛隊通報，宮古島市伊良部島知名的景點「三角點」附近、亦即距離直升機失聯海域約3.5公里海面發現「漂浮著像是人體的物體」。

Rescuers in Japan have recovered pieces of the military helicopter that went missing. pic.twitter.com/nzLzPjTXSX — South China Morning Post (@SCMPNews) April 7, 2023

消防當局獲報後，大批自衛隊車輛、消防車、救護車趕往現場部署，海上保安廳也派直升機搭載救生員飛往通報位置進行打撈作業。

日本防衛省對此持續收集情報，上述發現疑似人體的消息傳出後，防衛省又接獲疑有「多人浮出水面」的訊息。防衛省認爲，部分機體可能已沉入海底，加派掃雷艇以聲納設備同步調查。

日本海上保安廳7日提供照片顯示，搜救人員在海面尋獲疑似黑鷹直升機的殘骸，有「陸上自衛隊」字樣。（圖／路透社）

日本防衛省、國土交通省人士透露，這架失聯直升機屬於熊本縣益城町高遊原分屯地第8飛行隊，機上包含55歲8師團團長坂本雄一、師團幕僚長、宮古警備隊長等幹部、飛行員在內，一共10人。6日下午3時46分，時生機從航空自衛隊宮古島分屯基地起飛，以無線電與宮古島機場管制通訊後，朝北上沿海岸線飛行，再按飛行計劃向西南方轉向。56分鐘之後，直升機在雷達畫面消失，位置在伊良部島北方海域上空。

直升機失蹤2分鐘前仍與伊良部島西側下地島的機場管制單位通訊。據悉當時雙方確認航機會從島的北側朝下地島方向接近，而且沒有通報任何異常。

由於航機受強烈衝擊或被海水浸透時會自動發出求救信號、通報位置，但這架直升機失聯海域周圍並無機場管制單位獲訊。

陸上自衛隊已於6日成立調查委員會。搜救人員先前已在周邊海域發現疑似機體碎片，但飛行記錄器尚未尋獲。