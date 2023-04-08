藝人陳怡蓉當年出演周杰倫MV《龍捲風》女主角出道，清麗脫俗的外表讓她擁有「台灣常盤貴子」的封號，後來主演《薰衣草》、《光陰的故事》等電視劇更讓她一炮而紅，但2016年嫁給整形名醫薛博仁，並生下一女後，已許久未推出新作品，好在仍不時透過社群分享近況，最近她透露信用卡遭到盜刷，趕緊打電話到銀行，了解所有情況之後，氣得直呼：「真的太過分了！」

陳怡蓉昨(7日)11點多在床上滑手機，卻突然跳出一則簡訊，顯示她花了9萬多元，讓她心中大驚，沒想到一問銀行，竟得知歹徒在地中海的郵輪盜刷她的信用卡，所幸銀行人員機警取消交易，還當機立斷停卡，避免金錢損失，「銀行大大說因為消費的時間跟金額跟平常的我不一樣，所以他們有注意了一下」，讓她直呼：「好有危機意識，要不是孩子都有了，都想跟銀行大大要個line了。」

貼文曝光後，粉絲們除了慶幸陳怡蓉沒白白損失荷包外，重點全歪了樓，笑稱她其實是不滿怎麼此時沒坐在遊艇上，紛紛留言：「我懷疑這篇是地中海郵輪的業配」、「生氣的點是沒辦法上遊艇吧」、「改刷醫師的卡」、「只好怒買地中海郵輪行程壓壓驚」，對此，陳怡蓉也幽默回應：「被妳發現了」，笑壞大批粉絲。

陳怡蓉遠赴美國旅遊時，受到美國民眾的幫助。(圖/陳怡蓉 FB)

陳怡蓉1月去美國旅遊時，未料負責開車的朋友把車開進泥地裡，沒想到下車時，本還空無一人的停車場，竟出面許多熱心民眾上前協助，最後以土法煉鋼的方式，以肉身把車推回道路上，讓她感激直呼：「深深覺得美國大大們沒有演技全是感情，荒郊野外還好有你們。」