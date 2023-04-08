近日有不少人陸續領到行政院普發的6000元現金，未料卻有民眾發現，自己在本月4日、6日分別領到2次普發現金，但第二筆款項入帳沒多久，竟然無預警被扣除還註記「沖正」，讓他質疑銀行未盡告知義務，痛批：「像是被搶劫」。

根據《東森新聞》報導指出，有民眾在4日收到行政院普發的6000元現金，包含他的3個孩子在內，一共領了4筆共24000元，明細還有註記「行政院發，分行作業管理部」，而過了2天，突然又有一筆6000元入帳，這次註記的是「全民共享普發」。

但沒想到，才過了短短3個多小時，這筆錢竟直接遭到扣除，並備註「沖正0406營業部」。民眾因此感到不滿，認為銀行未經用戶同意，就擅自把戶頭款項轉出，連一封簡訊告知都沒有，沒有盡到告知義務，讓該民眾怒轟，如同被搶劫。

而律師黃柏榕指出，依照《民法》規定，發生類似情況時，銀行必須要有抵銷通知，「否則內控可能會有問題」，若儲戶不慎將這筆錢花掉，還有可能會有不當得利的疑慮，另外，如經過銀行通知還不願意歸還，則涉及《刑法》侵占罪。