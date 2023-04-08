解放軍東部戰區於8至10日實施「環台島戰備警巡」和「聯合利劍」演習，引發日媒關注。日本放送協會（NHK）於8日晚對其在中國總局及台北支局的記者進行了連線報導。

針對這次軍演，NHK中國總局記者松田智樹表示，中國軍方發布的信息很少，我感覺他們是在克制地回應。去年美國時任眾議院議長裴洛西訪台後，中國立即公布演習的具體區域和內容，但這次給我的印象是反應稍遲。

松田智樹說，由於明年1月台灣將舉行總統大選，除了考慮台灣民意外，加上美國現任眾議院議長麥卡錫沒有訪台，中國似乎還不想進一步激化與美國的矛盾。但中國不能採取被民眾視為軟弱的措施，所以中國外交部等一再強調要採取反制措施。而中國將在評估形勢的同時繼續向台灣施壓。

對於台灣反應，NHK台北支局（分社）支局長逵健雄表示，用一句話可以形容，台灣很冷靜。台北的一些公園和商業區，人潮和氣氛似乎和平時周末沒什麼兩樣，電視台也不大做文章。

逵健雄說，執政的民進黨強烈批評中國，稱無論你用武力威脅台灣多少，只會讓台灣人民更加團結。而台灣主要在野黨國民黨則認為，「台海兩岸應盡最大努力追求和平與穩定」。除了呼籲中國保持克制外，國民黨還含蓄批評了蔡英文政府。

逵健雄說，中國軍方的舉動，似乎有一部分是為了撼動總統大選，但我認為，台灣朝野以及中國大陸，都無法預知此時的輿論走向。