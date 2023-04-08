第一銀行繼3月份推出薪轉戶專屬「薪美元」定存新資金專案後，因利率吸睛又討喜，吸引許多非薪轉客戶詢問並表示承作意願。為滿足更多客戶的美元投資需求，第一銀行於4月份推出無身分限制的優利專案，包括個人及企業戶(含OBU)，歡迎舊雨新知匯入新資金或換匯承作本專案。

為鼓勵民眾多用網路少用馬路辦理銀行業務，個人可於銀行營業時間內透過「美樂百分百」活動網頁操作，點選優惠入口連結後，以新臺幣扣款轉存美元定存，起存金額門檻僅須1萬美元；不諳網路操作或習慣臨櫃互動的客戶及企業戶亦可至全臺分行辦理，單筆起存金額為10萬美元。另外，為減輕客戶換匯負擔，凡以新臺幣換匯承作本專案，不論網路或臨櫃通路均可再享匯率3分減碼優惠。

第一銀行「美樂百分百」100天期優惠利率4.5％，相較同檔期三個月期牌告利率3.35％高出1.15個百分點。若以臨櫃起存額10萬美元為例，承作本專案相較牌告利率將可再多領取利息319美元(匯率換算後近新臺幣1萬元)，倘以新臺幣換匯還可再節省匯率新臺幣3,000元。

此外，第一銀行客戶也可利用帳戶既有的美元存款，以網路或行動銀行承作「數位e指」外幣優利定存方案，起存額只要3,000美元即可享有一個月期3.73％及三個月期3.93％的數位加碼優利，輕鬆小額存，累積大財富。

第一銀行期許成為客戶外匯首選銀行，以客戶導向提供適切的產品服務，持續建立「GO優匯」品牌形象。