大陸環球網報導，共軍東部戰區8日中午公布當天開始的環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習的現場視訊，解放軍陸、海、空、火箭軍等軍兵種同步組織環台島戰巡進逼，塑造全向圍島懾壓態勢。大陸軍事專家認為，此次行動具有首艘大陸國產航母山東艦參加演習，發揮重要作用等五大特點。

《環時》報導，大陸軍事科學院研究員趙小卓表示，此次行動有五大特點，首先，此次演習是環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習兩個行動合二為一，震懾力更強，環台島戰備警巡是指解放軍海空兵力攜實彈越過台灣海峽進行戰備巡邏；與此同時，陸、海、空、火箭軍等各軍種展開「聯合利劍」演習，對台灣形成不斷緊逼的合圍態勢。

其次，這是一次多軍兵種聯合行動，有極強的針對性。視訊畫面展示各軍兵種之間的配合，展示出解放軍聯合作戰能力不斷增強。東部戰區發布消息顯示，接令後，戰區陸軍遠箱火，海軍驅護艦、飛彈快艇，空軍殲擊、轟炸、干擾、加油等機型，火箭軍常導火力單元等任務兵力，快速向預定區域機動集結，展開作戰部署。

同時配發現場視訊顯示，參演部隊接令後迅速結集，奔赴演習區域，目前出現在視訊中的裝備包括火箭軍的東風-11常規飛彈、陸軍的新型箱式遠端火箭炮、空軍的殲-10C戰鬥機、空警500預警機、運油-20空中加油機和海軍的052C型驅逐艦及22型飛彈快艇。

大陸央視新聞聯播報導8日畫面顯示，參加首日演訓的還有殲-16戰鬥機、轟-6K轟炸機、運-8反潛巡邏機和054A型護衛艦等。

趙小卓分析說，可以看出這是一次要素齊全的全軍兵種聯合作戰演練。「陸軍出動了遠箱火遠端箱式火箭，海軍出動了驅逐艦、護衛艦，火箭軍有若干常規火力單元，空軍出動了殲擊機、轟炸機、干擾機加油機等機型，充分顯示出這是在聯合作戰體系之下的一次大規模實兵演練。」

趙小卓進一步表示，第三，此次演習實戰性極強，所有參演要素都是實兵實裝實彈，執行戰備警訓的艦機雷達開機，隨時處於戰備狀態。

共軍東部戰區新聞發言人陸軍大校施毅8日表示，此次演習是對台獨分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要行動。

東部戰區發布的消息稱「今天的演練，重點檢驗聯合作戰體系支撐下奪取制海權、制空權、制資訊權能力，任務部隊同步組織環台島戰巡進逼，塑造全向圍島懾壓態勢。」

趙小卓表示，「這是演習的第四個特點，即此次演習的目標非常明確，清晰，就是奪取制海權、制空權、制資訊權重點檢驗奪取『制權』的能力。」「在戰爭中誰掌握了制海權、制空權、制資訊權，誰就能打贏戰爭。其中奪取制資訊權就是控制戰場資訊的主導權，保持己方的通信、聯通等能力，剝奪對方相關能力，比如對台軍的整個雷達基地、反導基地來進行電磁壓制，導致其變成『瞎子』和『聾子』。」

此次演習的第五個特點是大陸國產航母山東艦航母編隊的參演。此前有媒體報導，山東艦航母編隊穿越菲律賓與台灣島之間的巴士海峽之後，進入台灣東南海域，並展開在西太平洋海域的演訓活動。

趙小卓表示，山東艦航母編隊現在已經前出到台灣島的東部，當前參演兵力從台島的西部，北部、東部及南部對台灣島形成不斷進逼的合圍態勢。