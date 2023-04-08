「告五人」今（8日）晚挾超高人氣登上台北小巨蛋開唱，攻蛋處女秀，大手筆斥資6000萬把小巨蛋變成銀河系、帶領萬名歌迷飛向「宇宙九大行星」瞬移星球舞台。而傳說中的樂團第4人、主唱雲安的哥哥潘燕山也驚喜現身，雲安特別介紹：「他是我哥哥，他寫詞、我寫曲，成就了〈披星戴月的想你〉」，讓全場觀眾都感動到紅了眼眶。

告五人演唱會打造了「宇宙九大行星」舞台。（羅永銘攝）

告五人首度攻蛋，看到滿場觀眾熱情迴響，鼓手哲謙回想起剛發行第一張EP的時候，「我們從3個人編制的演出一直走，現在到小巨蛋了，感覺是一個歸零的啟點，往後的路我們一起走好嗎？」全場大聲高喊：「好！」主唱犬青說，第一次攻蛋嘉賓是「你們很少見到，但是非常重要的伙伴」。

告五人犬青（左起）、潘燕山、雲安、哲謙在小巨蛋合體演唱。（羅永銘攝）

雲安隆重介紹哥哥：「他是〈披星戴月〉的作詞者、〈愛在夏天〉的創作人，他是我哥哥，那年我高中，雪隧剛開通」。見潘燕山臉上寫滿緊張，僅回說：「對。」雲安趕緊要全場送上尖叫聲鼓勵哥哥，接著演唱雲安作曲、哥哥作詞的〈迷霧之子〉，哥哥在旁彈吉他伴奏，下台後雲安才笑說：「我長那麼大第一次看他那麼憋扭！」

其實告五人當初是潘燕山在宜蘭高中吉他社所組的樂隊，因缺少主唱，2017年雲安找了學妹犬青當主唱、鼓手哲謙加入，才正式成為告五人，因此潘燕山可說是告五人的靈魂人物。

告五人今身穿設計師江奕勳操刀的「新世界曙光」螢光造型登場，以〈你要不要吃哈密瓜〉為揭開序幕，帶來〈愛人錯過〉、〈醜人多作怪〉、〈WEWE〉等一連串夯歌，搭配巨大行星氣球飄浮，帶領觀眾進入「哈瓜夢幻王國」。主唱犬青大秀美腿，並向全場打招呼：「歡迎大家來到第一次新世界巡迴演唱會『宇宙的有趣』台北場。」雲安也相當帥氣，他興奮說：「今天真的很開心，在這邊唱歌給大家聽，送給你們〈我無法克制自己〉。」

告五人搭上「告五豬」所駕駛的奇幻環遊車，萌翻全場。（羅永銘攝）

告五人出道6年，僅出過3張專輯就「跳級」攻蛋，北高雙蛋4場門票秒殺，相信音樂攜手必應創造，以「天團級」演唱會製作規格，打造告五人「下一站天團」氣勢。其中「宇宙九大行星」的氣球舞台更是採特殊訂製，總重量高達近1000公斤。更令人驚喜的是，特別打造了「環場衛星軌道」，當告五人唱到〈運氣來得若有似無〉時，3人搭上由「告五豬」所駕駛的奇幻環遊車環繞小巨蛋，萌翻全場。

五月天瑪莎、蘇慧倫、宇宙人阿奎、「美食水水」千千、李友廷、KID林柏昇、魏嘉瑩、琳誼等星友都到場力挺，明天還有第2場，兩場共吸2萬名粉絲，票房粗估4300萬元。演唱會7月29日、30日移師高雄巨蛋演出。