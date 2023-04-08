大陸國民男星王寶強事業得意，感情路卻很坎坷，2016年他發聲稱妻子馬蓉與他的經紀人宋喆有「婚外不正當兩性關係」，因此宣布離婚，2019年馬蓉不小心洩漏離婚分到王寶強上億元財產，他的悲慘遭遇令全網同情。最近王寶強專門回家鄉河北，在廣場上唱戲畫面曝光，低調又沒明星架子形象被讚爆。

今（8日）王寶強在微博更新近況，透露自己獲聘「河北文旅宣傳大使」，到家鄉河北回饋鄉里，放下身段在廣場上唱戲給鄉親們聽，開心地說，「大家都說我唱得好還沒看夠」，他決定要多學幾齣戲唱給大家聽，更要把戲曲傳統文化傳承下去。大票網友看到王寶強如此接地氣又親切，紛紛大讚，「很樸實，希望他越來越好」、「離婚後的他更閃亮」、「真的好全能，有夠厲害」。

王寶強近日獲聘河北文旅宣傳大使，到家鄉河北唱戲回饋鄉里。（圖／摘自王寶強微博）

王寶強是大陸影視雙棲的男演員，代表作有電影《人在囧途》和電視劇《士兵突擊》、《我的兄弟叫順溜》，還曾執導電影入圍金馬獎最佳新導演；雖然他演藝事業蒸蒸日上，但過去感情事卻很淒慘，2016年他自曝妻子馬蓉與他的經紀人宋喆出軌，離婚後還分了一半財產給前妻，讓網友都替他忿忿不平。

據悉，馬蓉2019年在微博講述與王寶強離婚案一事，意外洩漏了她婚後共分得多少財產，因為不存在財產傾斜一說，網友推估馬蓉最後分得約4600萬人民幣；眾人一看都對王寶強同情不已，當初他掙錢全給馬蓉，離婚前妻還分那麼多，沒想到出軌一方還能理直氣壯拿錢，直言「誰還敢結婚」。