信義婦女支持培力中心今（8）日開幕，民進黨台北市議員許淑華表示，善牧基金會之後就可以在這麼溫暖明亮的空間，繼續把婦女支持陪伴的服務做得更好。

許淑華也分享一個印象很深刻的故事，曾經遇過一位單親媽媽碰到經濟困難，卻不符合當時的弱勢補助標準，就帶著小朋友來求助。許淑華記得，那時候聽著這位媽媽的情形，提供她和孩子需要的社會資源，也把手邊剛好收到的小蘋果送給單親媽媽的小男孩，希望他們度過難關、繼續懷抱希望。

許淑華說，沒想到幾年過去再遇見這對母子，當時的小男孩也已經長大，卻還是記得許淑華就是那時候「送他小蘋果的議員姐姐」，而媽媽現在也投入家長會成為副會長，回饋更多溫暖給學生、家長們。

許淑華指出，她一直都非常關注受暴婦女，尤其是提供庇護、連結社會資源來陪伴她們。很期待未來信義婦女支持培力中心發揮這樣的功能，讓家庭功能有狀況、需要專業社工協助的情況，都能夠被我們溫柔友善地承接。

許淑華強調，專業社福單位的支持，就像她當時送給小男孩的蘋果一樣，有一天也會讓更多溫暖，傳遞更廣、更遠！