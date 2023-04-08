台中大里驚傳登革熱確診病例，台中市議員江和樹在群組PO文指稱大里區因有登革熱確診病例，明（9）日上午將進行局部環境清消作業；對此，衛生局證實有一境外移入確診個案，唯因傳染病法個資不宜公開。

據悉該個案為一名50多歲男子因公到東南亞出差，4月7日返國，因為在桃園機場出現發燒、肌肉痠痛等症狀，雖他自述出國時未感覺被叮咬，但因自疫區入境又有症狀，機場快篩為陽，返回台中家中症狀持續，今（8）日到醫院採檢，經昆陽實驗室檢驗確診，成為台中市今年以來第二例境外移入登革熱個案。

台中市議員江和樹在LINE群組PO文指稱大里出現登革熱確診個案，將進行環境清消。（江和樹提供／馮惠宜）

衛生局指出，個案入境快篩就是陽性，已請他返家休養，不要亂跑，今天疫調發現其家中盆栽及積水容器恐滋生病媒蚊，因而請環保局進行居家環境清消，由於個案才返家不到24小時，環境清消作業是預防性清消，請民眾不要恐慌。

衛生局強調，台中市迄今並未發生登革熱本土確診個案，但2月間有一移工境外移入確診，該例是第二例，由於近日偶有下雨，呼籲民眾要注意清理環境積水容器，落實「巡、倒、清、刷」，才可避免病媒蚊孳生及感染登革熱。

衛生局長曾梓展指出，典型登革熱之潛伏期約為3至14天，通常為4至7天，於發病前1天至發病後5天皆屬高傳染力之病毒血症期，呼籲民眾如到東南亞國家旅遊、探親，要避免蛟蟲叮咬，返國後14日內，應密切留意自身健康情況，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痠痛、皮膚出疹等疑似症狀，請儘速就醫並主動告知醫師旅遊史、接觸史。