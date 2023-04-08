裕隆納智捷8日續在新竹市立體育館交手彰化柏力力，開局裕隆靠著吳季穎、夏普聯手轟進4記外線拉開比分，反觀彰化柏力力得分主要只集中在洋將布依德身上，本土球員未能發揮，半場結束裕隆以48比36取得領先。下半場裕隆持續擴大比分，裕隆在五名球員得分上雙和柯旻豪大三元的好表現下，以85比71帶走勝利。

賽後裕隆控衛柯旻豪對於繳出大三元表現也談到，「賽後才知道有達成大三元這個成就，非常開心球隊贏球同時自己也有貢獻，球隊射手群的表現越來越好，也讓球隊的進攻選擇更多，希望球隊能維持這樣的狀況挺進季後賽。」

數據方面，裕隆控衛柯旻豪繳出14分、10籃板與10助攻寫下生涯首度大三元，搭配吳季穎16分、包含4記三分彈的火力輸出。柏力力方面，布依德上場30分鐘打出夠水準的26分、8籃板與5助攻，本土球員則有蔣浩偉、莊又齊各拿11分為最佳。

晚間最後一場比賽由台灣啤酒出戰台灣銀行，兩隊皆處於連敗狀況，贏球的球隊就可終止連敗。上半場兩隊的洋將發揮都很出色，但台啤在本土球員發揮較為出色的情況下，上半場以46比43取得3分些微的領先優勢。

下半場戰況風雲變色，台銀張家禾包含2記三分球在內，單節砍下10分，洋將瑪哈尼單節也有14分進帳，將比分反超，末節台銀持續守住領先分差，終場台銀以90比83拿下勝利。

台銀洋將瑪哈尼貢獻36分、8籃板，本土第一得分手張家禾此役拿下18分5籃板9助攻表現相當全面，台啤方面洋將倪克斯豪取33分、11籃板「雙十」成績，蓋比也繳出15分、4籃板與6助攻的發揮。