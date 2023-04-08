中國大陸軍機今天（六）越過台灣海峽中線，解放軍開始在台灣周圍展開「聯合利劍」演習，以回應台灣總統蔡英文與美國眾議院議長會面的行為。此前，蔡英文與美眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在洛杉磯會面，引發北京方面的抗議，中國大陸在週三（5）譴責了此次會面，之後宣佈了這一次為期3天的演習。

綜合《路透社》（Retuers）和CNN 8日報導，解放軍東部戰區組織環台「聯合利劍」演習，環繞著台灣實施進行戰備巡邏。東部戰區的聲明稱：「這是對台獨分裂勢力和外部勢力勾結挑釁的嚴重警告，是維護國家主權和領土完整的必要行動。」

Several Chinese military aircrafts crossed the median line of the Taiwan Strait as China began drills around Taiwan in anger at President Tsai Ing-wen's meeting with US House Speaker Kevin McCarthy https://t.co/kZBH5lJnCI pic.twitter.com/6FHuZ2f06T — Reuters (@Reuters) April 8, 2023

國防部表示，截至今天（六）下午4點，已有71架解放軍戰機，包括戰鬥機和轟炸機，和9艘解放軍艦艇越過了台海中線。我國防部聲明中表示，中國大陸利用蔡英文總統訪問美國「為藉口進行軍事演習，嚴重損害了地區的和平、穩定和安全」，「軍方將以冷靜、理性和嚴肅的態度回應，並根據『不升級、不爭端』的原則進行守衛和監視，以維護國家的主權和安全。」

中國政府的官方報紙《人民日報》在一篇評論文章中表示，中國政府有能力挫敗任何形式的台獨分裂，中國政府採取的所有反制措施都是維護國家主權和領土完整的合法和合理權利。蔡英文則表示，台灣將與世界上所有愛好民主的夥伴一起，共同承擔維護區域穩定和繁榮的責任。

"The people of Taiwan love democracy and seek peace.”



Those were the words of President Tsai @iingwen during a meeting with a U.S. delegation in Taipei shortly after China launched military drills encircling Taiwan on Saturday. pic.twitter.com/FRWStgdAcK — TaiwanPlus (@taiwanplusnews) April 8, 2023

中國大陸尚未公佈是否還會進行飛彈演習。與中國去年進行的環台軍演不一樣，當時中國大陸公布了一張海圖，顯示將在台灣附近的哪些海域進行哪種演習（包含飛彈）。

路透援引台灣官員的預估，考慮到蔡麥會是在美國舉行的，中國大陸的反應不會太激烈，但他們表示，無法排除中國大陸會舉行更多演習的可能性。

本次中國大陸宣布軍演的消息，是在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪問中方的幾個小時後所公布的。馬克宏會晤了習近平和其他高級官員，並敦促北京對烏克蘭戰爭向俄羅斯發出理性呼籲。此外，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula Von der Leyen）也在中國進行訪問，她表示台灣海峽的穩定非常重要。