大陸首次在寒武系頁岩地層鑽獲氣藏，單井可供百萬家庭用1年。（大陸央視）

大陸央視新聞用戶端報導，大陸「中國石油」透露，8日於四川盆地首次在距今5.4億年的寒武系頁岩地層、距離地面超過4500米的地下，鑽獲了具有商業開發價值的高產工業氣流。初步估算，單井可採儲量超過1.7億立方米，可滿足100多萬戶家庭1年的用氣需求。

這次測試獲高產的資201井，在測試過程中，穩定日產氣量達到了73.88萬立方米，創造大陸國內寒武系頁岩氣井測試產量新高，這也是大陸首次在寒武系4500米以深的頁岩儲層測試獲高產工業氣流。

中國石油西南油氣田公司總經理何驍稱，四川盆地寒武系筇竹寺組儲層分佈範圍廣、厚度大、含氣量高，總資源量超過15兆立方米。

工作人員在鑽探過程中，克服了地層溫度高、地應力複雜等施工困難，目前落實建產有利區面積超3000平方千米，頁岩氣資源量近2兆立方米。

何驍表示，隨著該井的重大戰略性突破，將有望建成大陸又一個「兆級儲量、百億產量」頁岩氣大氣田，為推進中國式現代化提供高品質清潔能源供給。

西南油氣田在川南已建成大陸首個「兆級儲量、百億產量」頁岩氣田，目前正加快建設第二個百億頁岩氣田，已累計生產頁岩氣超600億立方米，減少二氧化碳排放1億噸。

頁岩氣主要是甲烷滯留在岩層中，與天然氣不同。

頁岩氣屬於天然氣的一種，主要成分都是甲烷。岩層中不斷生成的天然氣，一部分從頁岩中運移聚集在疏鬆多孔的岩石中，被稱為常規天然氣；另一部分滯留在頁岩中孤立且互不連通的奈米空隙中，就是頁岩氣。

頁岩氣的開採方式主要是水力壓裂技術，通俗來說就是將大量化學物質的水灌入頁岩層進行液壓碎裂來釋放天然氣；而天然氣採用方法為小油管排水採氣、深井泵排水採氣等。

與常規油氣資源相比，頁岩氣不僅儲量豐富，而且清潔高效。在同等條件下，頁岩氣燃燒所產生的二氧化碳僅為石油的67％、煤炭的44％，主要用於居民燃氣、發電、汽車燃料和化工生產等領域，應用範圍廣泛。

在當前技術條件下，2025年大陸頁岩氣產量將可望達到300億立方米，2030年將達到350億至400億立方米。