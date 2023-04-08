平常在羽球場上於單打賽事爭取勝利、榮耀的寶島羽球一姐的戴資穎，首次在室外參與三對三鬥拍賽事，聯手高雄中學學弟郭冠麟、知名YouTuber蔡哥，在高雄衛武營面對2023 Red Bull鬥拍最終冠軍隊來場友誼賽，結束活動後，戴資穎也透露，本來計畫打到2021年，接下來繼續打她很珍惜在場上機會，也坦言：「可能打到明年底就差不多了。」

羽球三對三鬥拍類似三對三鬥牛籃球，其實平常也有羽球愛好者打三對三，每隊三人，一人前場、兩人後場，由於跑動範圍比正式羽球賽單打、雙打小，所以速度更快更刺激，而Red Bull鬥拍場地與規則和國際雙打賽相同，每隊必須包含一位女性及男性成員，並增加「戴式規則」，將戴資穎招牌的「假動作、網前小球、四角拉吊、滑拍」設計出觸地禁止區「T-corner」，比賽隊伍擊中對手場地內的觸地禁止區，可以獲得兩分，本次賽事為三角循環賽，採三局兩勝制（單局21分），比賽將依勝場數多寡判定之，如勝場數相同則以得失分商率高者勝出。

戴資穎和郭冠麟透露，平常訓練也會透過三對三來作為比賽、訓練之外的調劑，小戴笑說：「因為有時也會有小處罰或趣味賭注，所以還是打得很認真，因為跑動範圍更小，會有更多拍來回，速度很快很好玩。」

這也是兩位選手第一次打室外場地，使用球也是室外球，但場地就是正常室內場地，戴資穎表示，參加這次活動也是非常新的突破，在戶外打使用的室外球比一般羽球用球重，小戴認為力道要輕一點，不然風一來球不只出界，還可能飛出整個球場外。

除了三對三鬥拍，現場也結合開場扯鈴表演、DJ表演加上霓虹燈光，最後南區冠軍隊地主高雄科技大學擊敗北區冠軍長庚大學，獲得和戴資穎小隊進行表演賽的機會，雙方進行了3局大戰，小戴隊奮戰3局飲恨，她也很不好意思的跟現場為她購票進場的球迷致意沒拿下勝利，也許願下次辦在自己熟悉的室內場地。這場三對三鬥拍決賽，吸引近千人進場觀賽，線上轉播觀看數也達百萬

戴資穎自從3月中全英羽球公開賽止步4強之後，先回台訓練調整，接下來挑戰4月25日起在杜拜進行的亞洲羽球錦標賽，戴資穎將爭取個人在這項賽事第3冠，過去她曾在2017、2018兩屆奪冠，這次要爭取第3冠，她也坦言本來亞錦賽沒在自己年度賽程安排內，但自己上次去杜拜是打年終賽，已經有段時機沒去那裡比賽，想去許多事物都有世界之最稱號的杜拜再看看，也蠻想暌違多時再去杜拜比賽，所以就排進賽程。

而她之前在臉書分享對於東京奧運銀牌的心情，也提到對於退休的想法，她回應：「本來自己規劃打到2021年，後面繼續打下去，這段時間算是也比較珍惜，我覺得大概打到明年底差不多多了，即時還能打我也不想打了，簡單來講是這樣，重點就是珍惜現在，珍惜我還站在場上的時候。」