本土劇美魔女梁佑南是選美出身，當選過1989年佳樂小姐第6名，出道多年仍維持凍齡外貌，完全看不出已53歲，不過她近日突曬出一張發福照直呼「誰沒胖過」，和窈窕身材差距很大，讓網友嚇壞直呼「不敢相信」。

梁佑南在社群曬出一張暴肥照，表示：「勇敢的面對我的過去！呵呵！誰沒胖過。」照片中穿著綠色上衣搭黑色短褲的她，不僅整個人圓潤不少，身體也是腫了一圈，讓網友看了都直呼「姊！以前這樣很有福氣耶」、「真的是妳嗎？」、「這張是特效吧」、「真是不敢相信」。

而梁佑南也表示照片沒有效果加工，「沒有那些難聽話，我的意志力就沒那麼強了！所以我感謝那些難聽話」，並透露自己靠著運動和飲食控制瘦下來的。其實，梁佑南過去曾分享自己兩次體重巔峰時期，一次是在生產之後，一次是在更年期。

因為更年期時，心情不好就會吃甜食，讓梁佑南直接暴肥到75公斤，後來靠著營養師調理和控制飲食、運動，成功瘦回到54公斤，而她現在憑著自身堅持維持好身材，就算再累也會定時到健身房報到。