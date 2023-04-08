老爸出院後兒子就慘了！一名父親看到兒子的玩具扳手不見，詢問兒子，對方竟然笑著回「在你肚子裡啊」，之後爸爸覺得腹部不舒服，看醫生照X光才發現，肚子裡真的有個扳手，還是睡夢中被兒子塞下去的。

根據《極目新聞》報導，這件驚悚事件發生在3月初的大陸武漢，姚姓男子在家午睡，隱約聽到4歲兒子吵著要拆裝玩具，意識模糊中還有嘴巴被放入異物的感覺，但由於醒來後身體沒出現異樣，就單純以為是作夢，繼續睡了下去。

未料，姚男隔天開始感受到腹部異常脹痛，懷疑前一天的不是夢，又看了兒子的玩具，發現其中的扳手不見了，便詢問兒子，沒想到對方笑回「扳手就在你的肚子裡啊」，才知道當時的異物感是真的，便趕緊掛急診照X光，果真在十二指腸內發現了2公分的玩具扳手。

原來調皮的兒子看爸爸午睡時嘴巴張開開，就把2公分的玩具扳手丟入嘴巴裡，而爸爸就在不知情的狀況下吞了下去。幸虧醫生立刻用胃鏡找到扳手，再用套圈器套住扳手，10分鐘後順利取出。醫生說，幸虧姚男很快就求診，若再晚個幾天，扳手恐會造成腸壁受損穿孔、釀成腹膜炎，甚至感染性休克命危。