這樣的工作你可以接受嗎？一名女網友意外發現，男友的新工作竟然是「陪伴」一名超富有的中年婦女，每個月薪水高達8萬元，還嫌工作很累拒絕做家事，女網友從行車記錄器看見男友和富婆「撒嬌賣萌兼安慰」的親暱互動後，決心要提出分手，直呼：「差點噁心到我早餐都快吐光」，貼文一出，引發熱議。

原PO在《匿名公社》發文表示，男友去年說工作太累，不顧她的反對硬要辭職，找到新工作後卻相當神秘，不願意透露工作內容、地點，強調想要有隱私，原PO只知道男友的新工作朝九晚五，月薪高於前公司，之後便沒有過問。

原PO表示，日前男友搭計程車上班，她幫忙整理車子送保養廠，卻在方向盤旁邊的抽屜裡發現一支手機、一個電子門卡和鑰匙，頓時心中有不祥的預感，馬上拿出行車記錄器檢查，「不看還好，看到一半我差點就要瘋了！」男友的新工作竟是每天早上9點開車到某豪宅，傍晚5點多再跟一名中年富婆吻別。

「原來他就是個小白臉！」原PO說，富婆的丈夫長期不在家，因此每個月富婆都會花8萬元請男友陪伴，偶爾「出差」到北投泡溫泉，或是宜蘭、花蓮玩過夜，「男友聽她抱怨老公還會撒嬌賣萌兼安慰，差點噁心到我早餐都快吐光」。對此，原PO感到怒不可遏，一想到男友每天回家都抱怨「工作很累」而拒絕做家事，她就滿肚子火，決心要結束這段戀情，「我居然跟這種人交往快2年，我快瘋了」。

貼文曝光後，讓一票網友看傻眼，紛紛留言，「在錢的面前，人最真實的一面都會表露無遺」、「原來真的有這種職業」、「還好有發現，不算晚！趕快分一分」，但也有人歪樓開玩笑說：「竟然找到這麼好的工作」、「還有沒有缺人，幫我老公應徵一下」。