總統蔡英文與美國聯邦眾議院議長麥卡錫在加州舉行會晤後，7日結束出訪行程回台。中國大陸「東部戰區」今（8日）宣布將進行「環台島戰備警巡和聯合利劍演習」。政大國際關係研究中心教授湯紹成表示，當時眾議會議長裴洛西來台，跟這一次情況非常類似。不過，大陸東部戰區稱只是戰備警巡，湯紹成認為，應該是比軍事演習稍微降低一級。

湯紹成今（8日）在中天新聞《張雅婷辣晚報》節目中表示，蔡英文跟麥卡錫見完面之後，北京有三個反應︰制裁、反霸、軍演。

湯紹成接著指出，大陸「制裁」了幾個單位，制裁的範圍並不是太大，但這是一種警告性的動作。另一個則是「反霸」，北京前一陣子發布一篇文章，強調反霸凌、反霸權等等。意思就是，公開而且正式的要跟美國開始正面交鋒。美國要維持霸權的藉口，來防堵中國大陸的崛起，中方是不會接受的。

湯紹成點出，以往有些什麼事情，中國大陸對台灣表達抗議，都是用軍演，而且還是選距離台灣比較遙遠的地方，主要目的是一種抗議的行為。可是從當時眾議會議長，中國大陸要把台灣整個圍起來，要達到一個掌控的目的，不只是抗議而已，要把整個地區納入勢力範圍之內。跟這一次情況非常類似，而大陸東部戰區稱只是戰備警巡，湯紹成認為，應該是比軍事演習稍微降低一級，再加上聯合利劍演習。