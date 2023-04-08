屏東縣政府主辦的「屏東三大日音樂節」，8日進入第2天開唱，金曲歌后蔡健雅、蕭秉治、法蘭、Karencici與FEniX同場飆歌；屏東縣長周春米趕赴現場，與滿場近4萬名樂迷同樂，一曲拿手好歌《心花開》音樂一下，台下觀眾一起唱和，直接讓現場宛如大型KTV合唱。

傍晚時分正式開場前，屏東縣立體育館前階梯、草地、創意市集就已擠滿人潮，為讓更多歌迷看到心儀偶像的演出，屏縣府貼心加碼在體育館旁的仁愛路封路，搭起2座400吋超大LED螢幕，滿足周圍人潮一同盡情享受動人音樂。

金曲歌后蔡健雅壓軸登場，屏東三大日音樂節宛如「小巨蛋」。(屏縣府提供)

周春米透露，自己心儀的偶像正是金曲歌后蔡健雅，甚至主動清唱一段金曲《空白格》，引起現場歌迷驚呼連連。她表示，昨日剛舉辦屏東第一鮪拍賣會，今天也帶領縣府團隊，陪伴參加成年禮的孩子們，從新登山口走到舊登山口，投入大武山母親的懷抱，儘管過程霧雨不斷、自己腳走到「鐵腿」，仍令人感到療癒、感動。

金曲歌后蔡健雅壓軸登場，屏東三大日音樂節宛如「小巨蛋」。(屏縣府提供)

首次到屏東演出的金曲歌后蔡健雅，一現「聲」立即掀起全場歡呼。蔡健雅說，她今年開春第一場演唱獻給屏東，感受到歌迷的溫暖，「屏東太棒了！」一首首膾炙人口歌曲，讓現場歌迷聽得如痴如醉，紛紛大呼「金曲歌后實力超強！」，尤其在聽到經典代表作《Beautiful Love》，更響起全場KTV大合唱，再度掀起一波高潮，蔡健雅也與屏東歌迷相約5月小巨蛋演唱會見。