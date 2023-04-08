在實況圈小有人氣的正妹網紅夜雨，憑著甜美外貌和穩健的口條擄獲不少男粉絲的心，除了玩遊戲外也會分享下廚、美食或出遊照，生活相當多彩多姿。夜雨今（8日）晚間突發全黑圖求集氣，透露她的爸爸在工地發生意外，立刻接受腦部手術，希望大家能給予祝福，更淚曝緊急現況「不開刀一定會走掉」。

夜雨在文中表示，她的爸爸今日在工地工作時，不小心從2公尺高的地方摔落地面，緊急送醫；醫生檢查後也說，「如果不開刀的話一定會走掉」，已經進開刀房做腦部手術。

而夜雨明白這樣子發文求集氣只是求心安，但她還是想做這件事情，麻煩粉絲和網友們幫忙祈福，「希望大家可以幫我爸集氣」，最後也謝謝大家。消息曝光後，湧入上千名網友留言，還有不少同為網紅的好友，不捨地說，「加油，一定會平安順利度過的」、「我們都會等妳的好消息，加油」。

夜雨在直播平台Twitch上是小有名氣的實況主，最常直播完遊戲或烹飪，也時常在IG曬出美照，擁有甜美臉蛋加上傲人上圍，大反差外型也成為不少男粉絲的女神。