壽險公司積極推動通路數位轉型，安聯人壽業務長劉育群表示，現在只要有手機、平板就可以從事保險業，不僅減少紙本、行政浪費，也能吸引年輕人加入團隊；歷經3年新冠肺炎疫情發酵，劉育群觀察，很多人都想創業，尤其服務業、自營商比例最多，不乏百貨公司櫃姐、咖啡店老闆等，過去挖不動的優秀人才也願意加入行列，去年安聯人壽業務員平均收入增加5％至6％。

安聯人壽自 2015 年起啟動組織發展增員計畫，截至去年12月底止，業務部隊人數維持逾 5100 人，不僅過去5年內累計成漲達56％，業務體系新契約保費市占率在7年內更呈3倍強勢成長，在壽險業業務員低成長環境下逆勢突圍，有亮眼的產能表現。

安聯人壽總經理林順才分析，去年壽險業備受挑戰，尤其美國聯準會暴力式升息衝擊最大，過去12個月利率從零升至4.75％至5％，金融市場「股債雙跌」，加上銀行理專有高定存商品可賣，不一定要銷售保單，而壽險業流動率也高，當市場有推力之際，能生存下來的業務員，一定能有最好表現。

劉育群指出，安聯去年在業務團隊擴增的部分，每月平均都有穩定的成長，預計今年新進業務員達1000人，年底業務規模以5800人為目標；劉育群表示，數位化轉型下，近來新進人員以25至35歲年輕族群最多，他們擅長透過IG、做短影音與客戶溝通，有助於年輕人也成為壽險新客戶；而安聯人壽去年也是業界人力增長最快速的壽險公司的前五名。

劉育群透露，近來也有東南亞新住民加入團隊，例如，剛成立的通訊處經理就是年約30歲的越南新住民，從不太會講中文到中文流利，從沒有朋友到交友廣闊，壽險平台讓她展現年輕活力，通訊處已有70、80人的規模。

今年安聯持續推出兼具紮實訓練及優渥獎勵制度的「百萬領袖創業計畫」（HAA），提供專屬36個月國際培訓課程、百萬成處創業基金，以及24個月專案津貼，力拼美國百萬圓桌協會（MDRT）人數突破300人，

安聯人壽也積極培育新人，並留住既有的人才，推出安聯大學2.0，涵蓋行銷、管理、品質、數位、奔騰等5大學院，包含必修核心課程、選修專案課程與銜接訓練，主攻國際資格認證課程，透過結構化的教學系統與行動網路科技運用，培養壽險業務菁英和經理人具國際觀的卓越企業家精神及高素質領導技能。