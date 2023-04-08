現年42歲的台灣「桌球教父」莊智淵，屬於高齡運動員的他最怕病痛來磨，8日莊智淵突然在臉書上發文，表示自己舊傷復發嚴重，並詢問是否該「慎重考慮開刀？」貼文一出引起粉絲關切。

莊智淵在臉書上表示，「2023年，OOO選手運動傷害宿疾日趨嚴重，近來已感撐不下去，現在坐不住、手沒做動作也在麻痛、躺只能躺一邊、反手推都推不出去、拉球沒辦法引拍、一下痛一下不痛的，慎重考慮開刀否?」

「最近動作，頭伸直後仰、右手向前平舉，頭轉向同側後更增加反應，初估判斷：間椎盤突出壓迫神經，神經反應在C8-T1最為明顯。神經症狀明顯，於後背脊柱與肩胛骨中、膏肓處、上臂外側、前臂外側及掌外兩根手指皆有劇烈的神經症狀的反應」

莊智淵也附上在2021年5月所照的MRI（核磁共振）影像，表示自己「椎間盤突出跟2015年拍的比較，多了第4~5節間，第5~6節間維持，第6~7節間變嚴重，以及第3、4、5節長骨刺，依年紀算退化快。」有熱心粉絲建議莊智淵若不考慮開刀，可以先進行針灸+物理治療，「真的會很有感」、「若組織退化嚴重也可考慮PRP增生注射等等」、「尊重醫師的判斷，好好愛自己，無論你做什麼決定，都支持你」。