在此同時，人民幣的重要性逐漸提升，與美元的差距縮減。根據國際貨幣基金（IMF）數據，人民幣目前為全球第5大儲備貨幣，僅次於美元、歐元、日圓和英鎊，占全球外匯存底比重為2.7％。

近幾年全球央行持有的美元外匯存底雖漸漸縮減，但美元占全球央行外匯存底比重仍逼近60％，超過其他貨幣合計。Carson集團指出，美元在全球儲備貨幣的霸主地位仍然十分穩固。