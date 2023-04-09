在此同時，人民幣的重要性逐漸提升，與美元的差距縮減。根據國際貨幣基金（IMF）數據，人民幣目前為全球第5大儲備貨幣，僅次於美元、歐元、日圓和英鎊，占全球外匯存底比重為2.7％。
近幾年全球央行持有的美元外匯存底雖漸漸縮減，但美元占全球央行外匯存底比重仍逼近60％，超過其他貨幣合計。Carson集團指出，美元在全球儲備貨幣的霸主地位仍然十分穩固。
儘管全球去美元化浪潮近來有加速之勢，但美元的全球貿易和儲備貨幣地位依然穩固。全球央行外匯存底有6成是美元，其他貨幣仍難撼動美元的全球儲備貨幣地位。
在此同時，人民幣的重要性逐漸提升，與美元的差距縮減。根據國際貨幣基金（IMF）數據，人民幣目前為全球第5大儲備貨幣，僅次於美元、歐元、日圓和英鎊，占全球外匯存底比重為2.7％。
近幾年全球央行持有的美元外匯存底雖漸漸縮減，但美元占全球央行外匯存底比重仍逼近60％，超過其他貨幣合計。Carson集團指出，美元在全球儲備貨幣的霸主地位仍然十分穩固。
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